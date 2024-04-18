Afgan Madenci Yanmış Halde Bulunmuştu! Kan Donduran İddia: Böbreği Çalındı
Afgan Madenci Yanmış Halde Bulunmuştu! Kan Donduran İddia: Böbreği Çalındı
Zonguldak'ta kaçak maden ocağında çalışan ve yanmış halde bulunan 50 yaşındaki Afganistan uyruklu Vezir Mohammed Nourtani'nin ölümüne ilişkin skandal bir gelişme yaşandı. Adli Tıp İhtisas Kurulu raporundaki detaylar dikkat çekti.
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Tüm Türkiye'nin günlerce konuştuğu olayda kan donduran iddialar gündeme geldi. Zonguldak’ta kaçak maden ocağında fenalaştıktan sonra, ormanda yanmış cesedi bulunan Afganistan uyruklu Vezir Mohammed Nourtani’nin ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.
Afgan madencinin otopsi ve Adli Tıp İhtisas Kurulu Raporu ortaya çıktı. Raporda, madencinin cesedinin bazı kısımlarının kömürleşecek kadar yandığı belirtilerek, “İleri derece yanık nedeniyle mide, sol böbrek, pankreas ve bağırsaklar tefrik edilemedi" denildi.
Soruşturma aşamasında madencinin eşi Kamergul Maliki’nin savcılık ifadesinde eşine bir telefon konuşmasında böbreğine karşılık 20 bin dolar teklif edildiğini duyduğunu anlattı.
Bu kapsamda tutuklu bulunan kaçak ocak sahiplerinden Enver Gideroğlu’nun böbrek hastası olduğu belirlenen babası, kolluk kuvvetleri eşliğinde hastaneye getirilerek muayene ettirildi. Gideroğlu’nun babasında böbrek ameliyatı izine rastlanılmadığı öğrenildi.
Böbrek konusunun yeterince aydınlatılmadığını belirten Avukat Kerim Bahadır Şeker, “Afgan madencinin sol böbreğinin ‘tefrik edilemediği’ yani sol böbreğinin bulunamadığı görülüyor. Şöyle bir değerlendirme yapacak olursak, dosya içeriğindeki keşif zaptında ve tutanaklardaki fotoğrafları incelediğimiz vakitte bir kişinin neden yakılması söz konusu olur?" diye sordu.
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"Burada cesedin kimlik bilgilerini kaybetmek için, ancak ve ancak yüzünde, ellerinde ve ayaklarında bir yanık yok." diye konuşan Şeker, cesedin yüzünden ve ellerindeki parmak izlerinden kimliğinin belli olabileceğine dikkat çekti.
Şeker, şöyle devam etti: "Ama tamamen bedeni yanmış vaziyette. Bedenini yanmasıyla alakalı olarak kaçak organ ticaretiyle ilgili herhangi bir hususun olup olmadığına ilişkin buradaki paraların ne şekilde teklif edildiğine ilişkin bu paranın kabul edilmemesinden sonra böbrek ticaretinin zorla mı yapıldığına ilişkin, Afgan madencinin vücudundaki kırıklara ilişkin hiçbir şekilde dosyada ilerletme yapılmamış olduğunu görüyoruz."
Şeker, şöyle konuştu: “Bu böbrek ne oldu, nerede? Bu böbrek bulunmadan bir şekilde merdiven altında mı nakli yapıldı, kime yapıldı? Bunun tespitinin yapılması lazım. Aile gerçekten inanılmaz derecede mağdur vaziyette. Bir gecekondunun içerisinde 1’i engelli 4 çocukla 1 eş ve bu mağduriyete daha fazla mağduriyet eklememek lazım. Anayasa’nın 10’uncu maddesi dili, dini, ırkı ne olursa olsun Türk kanunları önünde herkesin eşit olduğunu söyler. En ağır cezayı almaları için takipçisi olacağız.”
Zonguldak’ta kaçak maden ocağı işletmecileri, maden ocağında fenalaşan Afganistan uyruklu madenciyi yakıp, cesedini ormana attı. Olay, 10 Kasım’da Kırat Mahallesi Koca Osman Sokak’ta meydana geldi. Yoldan geçenler, yandaki ormanda yanmış cesedi fark edip, ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler bölgede delil niteliği taşıyan unsurları topladı, toprak zemindeki ayak izlerini de inceleyip, kalıbını çıkardı.
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Benzin dökülerek yakıldığı belirlenen ceset, otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cesedin, kaçak olarak işletilen maden ocağında çalışan 3 çocuk babası Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani’ye ait olduğunu belirledi.
Otopside Nourtani’nin 9 Kasım’da öldüğü tespit edilirken, ailesinin 10 Kasım sabahı kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.
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