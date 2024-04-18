5 Günlük Hayat Mücadelesini Kaybetti: Kaza Sonrası Ortaya Çıkanlar Herkesi Şok Etti
5 Günlük Hayat Mücadelesini Kaybetti: Kaza Sonrası Ortaya Çıkanlar Herkesi Şok Etti
Yalova-Bursa karayolunda otomobille motosikletin çarpışmasıyla korkunç bir kaza meydana geldi. Kaza sonrası ortaya çıkan gerçek herkesi şok etti. 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden üniversite öğrencisi Melek Karakaş'ın kazadan 3 gün önce organ bağışında bulunduğu belirtildi.
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Yalova-Bursa Karayolu, Kirazlı Sanayi Sitesi kavşağı mevkisinde Yalova'dan, Bursa istikametine seyir halinde olan Ziya Önder idaresindeki motosiklet, aynı istikamette seyir halinde olan 58 yaşındaki R.A. yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücü Ziya Önder ile arkasında yolcu olarak bulunan Melek Karakaş yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılırdı. Tedavisi tamamlanan sürücü Ziya Önder tedavisinin ardından taburcu oldu.
Başından aldığı darbe ile ağır yaralanan Melek Karakaş ise 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencisi Melek Karakaş'ın kazadan 3 gün önce hastaneye giderek organ bağışında bulunduğu ortaya çıktı.
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Bu gelişmenin ardından başka bedenlerde yaşayacak olan Melek’in organlarının doku ve kan grubu belirlenecek hastalara nakli konusunda girişim başlatıldı.
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