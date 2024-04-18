Tokat'ta Peş Peşe Meydana Gelen Deprem Paniğe Neden Oldu: Deprem Sivas ve Yozgat'ta Hissedildi
Tokat'ta Peş Peşe Meydana Gelen Deprem Paniğe Neden Oldu: Deprem Sivas ve Yozgat'ta Hissedildi
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Tokat Sulusaray'da 4,7 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Bu depremden yaklaşık bir buçuk saat sonra yine Sulusaray'da 4,1 büyüklüğünde artçı sarsıntı meydana geldi.
Deprem; Sivas ve Yozgat gibi çevre illerden de hissedildi.
Deprem anı ve yaşanan korku yurttaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.
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