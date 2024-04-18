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Tokat'ta Peş Peşe Meydana Gelen Deprem Paniğe Neden Oldu: Deprem Sivas ve Yozgat'ta Hissedildi

Tokat'ta Peş Peşe Meydana Gelen Deprem Paniğe Neden Oldu: Deprem Sivas ve Yozgat'ta Hissedildi

Yozgat Sivas Tokat
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
18.04.2024 - 06:57 Son Güncelleme: 18.04.2024 - 06:59

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen iki deprem Sivas ve Yozgat'ta hissedildi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Tokat Sulusaray'da 4,7 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Bu depremden yaklaşık bir buçuk saat sonra yine Sulusaray'da 4,1 büyüklüğünde artçı sarsıntı meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Tokat Sulusaray'da 4,7 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Bu depremden yaklaşık bir buçuk saat sonra yine Sulusaray'da 4,1 büyüklüğünde artçı sarsıntı meydana geldi.

Deprem; Sivas ve Yozgat gibi çevre illerden de hissedildi.

Deprem; Sivas ve Yozgat gibi çevre illerden de hissedildi.

Deprem anı ve yaşanan korku yurttaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

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