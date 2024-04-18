Korkutan Deprem! Tokat'ta 4,7 ve 4,1 Büyüklüğünde İki Deprem Meydana Geldi: 3 İlçede Okullar Tatil Edildi

Tokat'ta korkutan iki deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Tokat Sulusaray'da 4,7 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Bu depremden yaklaşık bir buçuk saat sonra yine Sulusaray'da 4,1 büyüklüğünde artçı sarsıntı meydana geldi.