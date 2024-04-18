Korkutan Deprem! Tokat'ta 4,7 ve 4,1 Büyüklüğünde İki Deprem Meydana Geldi: 3 İlçede Okullar Tatil Edildi
Korkutan Deprem! Tokat'ta 4,7 ve 4,1 Büyüklüğünde İki Deprem Meydana Geldi: 3 İlçede Okullar Tatil Edildi
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Depremin ardından vatandaşlar sokaklara çıktı.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre saat 01.06 sıralarında merkez üssü Tokat'ın Sulusaray ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Sarsıntı yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Bu depremden yaklaşık bir buçuk saat sonra yine Sulusaray'da 4,1 büyüklügünde artçı sarsıntı meydana geldi.Depremin ardından AFAD ekipleri kent genelinde kontrol çalışması başlatıldı.
Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Sulusaray, Artova ve Yeşilyurt ilçelerinde okulların bugün tatil edildiğini açıkladı. Bölgede ara ara artçı depremlerin yaşandığını söyleyen Hatipoğlu, "Çok şükür depremde her herhangi bir olumsuzluk yok. Kaymakamlığımız, AFAD, emniyetimiz ve jandarmamız bölgede tarama çalışmaları yaptılar. Herhangi bir olumsuzluk olmadı. Sulusaray, Artova ve Yeşilyurt ilçelerinde okulların bugün tatil ettik" dedi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Tokat ili Sulusaray ilçesinde 4.7 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun” diye yazdı.
İşte o paylaşım:
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Deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Depremin ardından bazı yurttaşlar geceyi sokakta geçirdi. İşte o anlar:
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