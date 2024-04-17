Kulis Bilgisi Sızdı: 'Erdoğan AK Parti Genel Başkanlığı'nı Bırakabilir'
Kulis Bilgisi Sızdı: 'Erdoğan AK Parti Genel Başkanlığı'nı Bırakabilir'
Yerel seçim sonrası AK Parti kulislerinde yaşanan hareketlilik halen devam ediyor. Kulislerde konuşulan büyük bir iddia gündeme geldi. Halk TV Program Koordinatörü Kürşad Oğuz, AK Parti kulislerinde dolaşan iddiaları tek tek anlattı.
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Halk TV ekranlarında yayımlanan 'Aslında' programında siyaset gündemi değerlendirildi.
Halk TV Program Koordinatörü Kürşad Oğuz'un aktardığına göre, AK Parti kulislerinde konuşulan iddialar şöyle:
"Benim konuştuğum isimler diyor ki 'Şu an partideki herkes tedirgin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ne yapacağını kimseye söylemiyor, sadece aileden birkaç kişiyle konuşuyor' dendi. Mesela Ramazan'da da orucunu açıp, namazını kılıp tekrar kendi odasına çekiliyormuş. Şu anda ne yapacağı kestirilemiyormuş. Büyük bir tedirginlik hakimmiş.''
Kabine'de büyük bir değişiklik yapılacağını söyleyen Kürşad Oğuz, sözlerine şöyle devam etti: ''MKYK ve MYK için de değişiklikler konuşuluyor. AKP'nin Nisan'daki kongresinin Kasım'da olacağı söyleniyor. Benim konuştuğum isimler çok enteresan bir şey daha söylediler. Ben bunun gerçekleşeceğini zannetmiyorum. Konuştuğum kişiler 'Cumhurbaşkanı Erdoğan AKP Genel Başkanlığı'nı bırakabilir' dediler."
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