Krizi Büyüdü: AK Parti'de 2. Istakoz Vakası
Krizi Büyüdü: AK Parti'de 2. Istakoz Vakası
AK Partili Şebnem Bursalı’nın ıstakoz paylaşımı sonrası AK Parti'de çıkan kriz büyüdü. Bursalı'nın Monaco’da ıstakoz yediği paylaşıma tepkiler çığ gibi büyümeye devam ederken, AK Partili eski vekil ve belediye başkan adayı Hüseyin Filiz'den Maldivler pozu gelmişti. Istakozla paylaşım yapanların arasına bir AK Partili isim daha katıldı.
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AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı’nın Monaco’da yediği ıstakozun tartışması bitmeden AK Parti’den ikinci bir ıstakoz vakası geldi. İlerleyen zamanlarda bu isimlere kimlerin katılacağı merak konusu oldu.
Kahraman 13 Nisan’daki doğum gününü de Antalya’da kutladı. AK Partililerin bu görüntüleri tepkilere yol açtı.
Şebnem Bursalı’nın Monaco’daki ıstakozlu pozu için AK Partililer de tepki göstermişti. AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci, “Milletimiz geçim sıkıntısındayken, millet çareler ararken, devletimiz dişini tırnağına takmış ekonomiyi düzeltmeye çalışırken, siz gidip Monaco’da ıstakoz yiyemezsiniz, hadi yediniz bunu paylaşamazsınız! O ki paylaştınız, o zaman bu partiden istifa edeceksiniz” demişti. Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt da “Adaletiniz batsın, yazıklar olsun” diyerek tepki göstermişti.
Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 yılında “Yengeç, ıstakoz, karides, kalamar, midye, kurbağa vs. gibi deniz ürünleri yenir mi?” sorusuna “Istakoz, karides gibi deniz hayvanları helal değil” demişti. Ancak Diyanet bu fetvaya tepkiler gelince, 2023’te aynı deniz ürünleri için “Helaldir” açıklaması yapmıştı.
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