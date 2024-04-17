Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Krizi Büyüdü: AK Parti'de 2. Istakoz Vakası

Krizi Büyüdü: AK Parti'de 2. Istakoz Vakası

AK Parti Şebnem Bursalı Istakoz
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
17.04.2024 - 08:06

AK Partili Şebnem Bursalı’nın ıstakoz paylaşımı sonrası AK Parti'de çıkan kriz büyüdü. Bursalı'nın Monaco’da ıstakoz yediği paylaşıma tepkiler çığ gibi büyümeye devam ederken, AK Partili eski vekil ve belediye başkan adayı Hüseyin Filiz'den Maldivler pozu gelmişti. Istakozla paylaşım yapanların arasına bir AK Partili isim daha katıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı’nın Monaco’da yediği ıstakozun tartışması bitmeden AK Parti’den ikinci bir ıstakoz vakası geldi. İlerleyen zamanlarda bu isimlere kimlerin katılacağı merak konusu oldu.

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı’nın Monaco’da yediği ıstakozun tartışması bitmeden AK Parti’den ikinci bir ıstakoz vakası geldi. İlerleyen zamanlarda bu isimlere kimlerin katılacağı merak konusu oldu.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, Son seçimde CHP’nin kazandığı Ankara Mamak Belediye Meclis üyesi AK Partili Salih Kahraman, tatil için gittiği Antalya’da kaldığı lüks otelde ıstakoz yedi ve yemek masasının fotoğrafını sosyal medyadan “Balık” notuyla paylaştı.

Kahraman 13 Nisan’daki doğum gününü de Antalya’da kutladı. AK Partililerin bu görüntüleri tepkilere yol açtı.

Kahraman 13 Nisan’daki doğum gününü de Antalya’da kutladı. AK Partililerin bu görüntüleri tepkilere yol açtı.

Şebnem Bursalı’nın Monaco’daki ıstakozlu pozu için AK Partililer de tepki göstermişti. AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci, “Milletimiz geçim sıkıntısındayken, millet çareler ararken, devletimiz dişini tırnağına takmış ekonomiyi düzeltmeye çalışırken, siz gidip Monaco’da ıstakoz yiyemezsiniz, hadi yediniz bunu paylaşamazsınız! O ki paylaştınız, o zaman bu partiden istifa edeceksiniz” demişti. Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt da “Adaletiniz batsın, yazıklar olsun” diyerek tepki göstermişti.

Şebnem Bursalı’nın Monaco’daki ıstakozlu pozu için AK Partililer de tepki göstermişti. AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci, “Milletimiz geçim sıkıntısındayken, millet çareler ararken, devletimiz dişini tırnağına takmış ekonomiyi düzeltmeye çalışırken, siz gidip Monaco’da ıstakoz yiyemezsiniz, hadi yediniz bunu paylaşamazsınız! O ki paylaştınız, o zaman bu partiden istifa edeceksiniz” demişti. Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt da “Adaletiniz batsın, yazıklar olsun” diyerek tepki göstermişti.

Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 yılında “Yengeç, ıstakoz, karides, kalamar, midye, kurbağa vs. gibi deniz ürünleri yenir mi?” sorusuna “Istakoz, karides gibi deniz hayvanları helal değil” demişti. Ancak Diyanet bu fetvaya tepkiler gelince, 2023’te aynı deniz ürünleri için “Helaldir” açıklaması yapmıştı.

Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 yılında “Yengeç, ıstakoz, karides, kalamar, midye, kurbağa vs. gibi deniz ürünleri yenir mi?” sorusuna “Istakoz, karides gibi deniz hayvanları helal değil” demişti. Ancak Diyanet bu fetvaya tepkiler gelince, 2023’te aynı deniz ürünleri için “Helaldir” açıklaması yapmıştı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
44
22
4
3
2
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?