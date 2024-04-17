Krizi Büyüdü: AK Parti'de 2. Istakoz Vakası

AK Partili Şebnem Bursalı’nın ıstakoz paylaşımı sonrası AK Parti'de çıkan kriz büyüdü. Bursalı'nın Monaco’da ıstakoz yediği paylaşıma tepkiler çığ gibi büyümeye devam ederken, AK Partili eski vekil ve belediye başkan adayı Hüseyin Filiz'den Maldivler pozu gelmişti. Istakozla paylaşım yapanların arasına bir AK Partili isim daha katıldı.