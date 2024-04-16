Istakozdan Sonra Maldivler: Tatilin Maliyeti 8 Emekli Maaşı Ediyor
Istakozdan Sonra Maldivler: Tatilin Maliyeti 8 Emekli Maaşı Ediyor
AK Partili Şebnem Bursalı'nın Monaco’da ıstakoz yediği paylaşıma tepkiler devam ederken, AK Partili eski vekil ve belediye başkan adayı Hüseyin Filiz'den Maldivler pozu geldi. Böylelikle bir tartışma bitmeden bir diğeri eklenmiş oldu. Filiz’in plajından fotoğrafını paylaştığı Constance Halaveli Resort otelde 5 gece 6 günlük kişi başı paket turun fiyatları 82 bin liradan başladığı gündeme geldi.
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AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı’nın parti içinde büyük bir krize neden olan ‘Monaco’da ıstakoz’ paylaşımı sonrası AK Parti eski Çankırı Milletvekili ve 31 Mart Yerel Seçimlerinde AK Parti Çankırı Belediye Başkan adayı olan Hüseyin Filiz’in tatile gittiği Maldivler’den paylaşımı sosyal medyada olay oldu. Filiz sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Maldivler güzel ama torunlarla başka güzel. Torunlarım Hüseyin, Ömer, Hülya Minel ve Alisa" diye yazmıştı.
Çok sayıda tepki alan Hüseyin Filiz, sosyal medya hesabından “2018 yılında milletvekilliği görevimi tamamladım ve 2018 yılından bugüne kadar belediye başkanlığı dışında hiçbir yerde aktif görevim yok. 40 yıllık sanayici ve iş adamıyım. Ailemle ve torunlarımla yapmış olduğum bir tatil üzerinden maksatlı, haksız ve haddini aşan sözler söylüyorsunuz. Torunlarım hakkında yorumlar yapıyorsunuz, yapmayın” diyerek tepkilere yanıt verdi.
İddiaya göre, Filiz’in Maldivler sahilinde fotoğraf çektirdiği Constance Halaveli Resort’ta konaklamak kişi başı 8 emekli maaşı tutuyor. 5 gece 6 günlük kişi başı paket tur, 82 bin liradan başlıyor.
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