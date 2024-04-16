Istakozdan Sonra Maldivler: Tatilin Maliyeti 8 Emekli Maaşı Ediyor

AK Partili Şebnem Bursalı'nın Monaco’da ıstakoz yediği paylaşıma tepkiler devam ederken, AK Partili eski vekil ve belediye başkan adayı Hüseyin Filiz'den Maldivler pozu geldi. Böylelikle bir tartışma bitmeden bir diğeri eklenmiş oldu. Filiz’in plajından fotoğrafını paylaştığı Constance Halaveli Resort otelde 5 gece 6 günlük kişi başı paket turun fiyatları 82 bin liradan başladığı gündeme geldi.