Sosyal Medyada Ortalık Karıştı! Rasim Ozan Kütahyalı ile Tanju Özcan Birbirine Girdi: Kayyum mu Atanıyor?
Sosyal Medyada Ortalık Karıştı! Rasim Ozan Kütahyalı ile Tanju Özcan Birbirine Girdi: Kayyum mu Atanıyor?
Sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı, ortalık karıştı. Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan birbirine girdi. Kütahyalı'nın Bolu Belediyesi'ne ‘kayyum’ atanacağını ve Özcan'ın tutuklanacağına ilişkin açıklaması dikkat çekti.
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, binlerce kişinin önünde Kuran-ı Kerim'e el basıp, bayrağı öptükten sonra yemin ederek görevine başlamıştı. İşte tartışma bu olaydan sonrası başladı.
Rasim Ozan Kütahyalı, sosyal medya hesabından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın, Kur’an-ı Kerim’e el basarak yemin ettiği videosunu paylaştı.
Yeni dönemine yemin ederek başlayan Başkan Özcan’ın söz konusu videosu herkes tarafından dikkat çekti.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kütahyalı, “Laiklik karşıtı eylemlerin odağı olmaktan ve dince kutsal sayılan sembollerin kasten ve alenen Tanju Özcan tarafından istismar edilmesinden ötürü Bolu Belediyesi’ne kayyum atanmasına ve Tanju Özcan’ın tutuklanmasına karar verilmiştir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı. Haha :).'' diye yazdı.
İşte o paylaşım:
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Çok geçemeden Tanju Özcan, Rasim Ozan Kütahyalı'ya sosyal medyadan karşılık verdi.
Tanju Özcan'ın kendisini aradığını söyleyen Rasim Ozan Kütahyalı bir paylaşımda daha bulundu.
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