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Bu da Oldu: 24 Ayar Altından Banknot Bastılar

Bu da Oldu: 24 Ayar Altından Banknot Bastılar

Dubai Para
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
16.04.2024 - 06:29

Resmi para birimi olmayan Dubai'de 24 ayar altından 0.1 gram ağırlığında banknot basıldı.

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Hatıra olarak tasarlanan ve sınırlı sayıda basılan banknotların tanıtımı yapıldı.

Hatıra olarak tasarlanan ve sınırlı sayıda basılan banknotların tanıtımı yapıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde bir şirket, altından banknot bastı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde bir şirket, altından banknot bastı.

Banknotların her birinin ağırlarının 0,1 gram olduğu belirtildi.

Banknotların her birinin ağırlarının 0,1 gram olduğu belirtildi.

Banknotlar, 24 ayar altından yapıldı.

Banknotlar, 24 ayar altından yapıldı.

Dubai manzarası basılı banknotlar, hatıra olarak şirket tarafından müşterilere sunuldu. Banknotların resmi bir geçerliliği bulunmuyor.

Dubai manzarası basılı banknotlar, hatıra olarak şirket tarafından müşterilere sunuldu. Banknotların resmi bir geçerliliği bulunmuyor.

24 ayar gram altın, genellikle saf altın olarak kabul edilir. Bu tür altınlar, içerisine herhangi bir madde karıştırılmadan %100 saf altından oluşur.

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kenan öz

sıkıldım bu salak saçma haberlerden ya, anlatrıkları şeyin fiyatı 300 tl ve saf altın %100 değil %99.5 olur cahil sığır sürüsü.

Zevahir

Bir tane de bana lütfen. 😊👍😁🎉