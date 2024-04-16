Bu da Oldu: 24 Ayar Altından Banknot Bastılar
Bu da Oldu: 24 Ayar Altından Banknot Bastılar
Resmi para birimi olmayan Dubai'de 24 ayar altından 0.1 gram ağırlığında banknot basıldı.
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Hatıra olarak tasarlanan ve sınırlı sayıda basılan banknotların tanıtımı yapıldı.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde bir şirket, altından banknot bastı.
Banknotların her birinin ağırlarının 0,1 gram olduğu belirtildi.
Banknotlar, 24 ayar altından yapıldı.
Dubai manzarası basılı banknotlar, hatıra olarak şirket tarafından müşterilere sunuldu. Banknotların resmi bir geçerliliği bulunmuyor.
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sıkıldım bu salak saçma haberlerden ya, anlatrıkları şeyin fiyatı 300 tl ve saf altın %100 değil %99.5 olur cahil sığır sürüsü.
Bir tane de bana lütfen. 😊👍😁🎉