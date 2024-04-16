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2 Akrep Yiyen Yolcu, Otobüste Fenalaştı: Hastanede Yaşamını Yitirdi

2 Akrep Yiyen Yolcu, Otobüste Fenalaştı: Hastanede Yaşamını Yitirdi

Akrep-App yolcu otobüsü
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
16.04.2024 - 14:13

Kayseri'den Samsun'a giden yolcu otobüsünde bezerine az rastlanılır bir olay yaşandı. Bunalıma girdiği iddia edilen 56 yaşındaki Bilal Yiğit, önce yolcu otobüsünde fenalaştı. Daha sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yiğit'in 2 akrep yediği öğrenildi. 

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Bilal Yiğit, Samsun'da akılalmaz bir şekilde can verdi.

Bilal Yiğit, Samsun'da akılalmaz bir şekilde can verdi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Hasancık Köyü’nde yaşayanve bunalıma girdiği iddia edilen Bilal Yiğit, 2 akrep yedi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Hasancık Köyü’nde yaşayanve bunalıma girdiği iddia edilen Bilal Yiğit, 2 akrep yedi.

Yolcu otobüsüyle Artvin’e giden Bilal Yiğit, Samsun’un Havza ilçesinde seyir halindeki otobüsün içinde fenalaştı. Havza Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yiğit, yaşamına son vermek için 2 akrep yediğini iddia etti.

Yolcu otobüsüyle Artvin’e giden Bilal Yiğit, Samsun’un Havza ilçesinde seyir halindeki otobüsün içinde fenalaştı. Havza Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yiğit, yaşamına son vermek için 2 akrep yediğini iddia etti.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Bilal Yiğit, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.Yiğit’in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı’na gönderildi.Yiğit’in kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Bilal Yiğit, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.Yiğit’in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı’na gönderildi.Yiğit’in kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Olay yerinden görüntüler:

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