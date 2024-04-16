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Bakan Duyurdu: Selektörle Radar Uyarısına Kesilen Cezalar İptal Edildi

Bakan Duyurdu: Selektörle Radar Uyarısına Kesilen Cezalar İptal Edildi

İçişleri Bakanlığı Ali Yerlikaya
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
16.04.2024 - 12:34

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 gün süren Ramazan Bayramı tatilinde yaşanan trafik denetimleri ve kazalara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Düzce’de diğer sürücülere selektörle radar denetimini haber veren 14 sürücüye kesilen trafik cezalara ilişkin yeni gelişme yaşandı.

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Bakan Yerlikaya, 9 günlük tatil süresinde 26 bin 804 güvenlik personelinin görev yaptığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, 9 günlük tatil süresinde 26 bin 804 güvenlik personelinin görev yaptığını açıkladı.

Bayram tatilinde 6 bin 530 trafik kazası meydana geldiğini açıklayan Yerlikaya, bu kazalarda 75 can kaybı olduğu bilgisini verdi.

Bayram tatilinde 6 bin 530 trafik kazası meydana geldiğini açıklayan Yerlikaya, bu kazalarda 75 can kaybı olduğu bilgisini verdi.

Yerlikaya, selektörle radar uyarısına kesilen cezalarla ilgili de açıklama yaptı. Düzce’de karşı yönden gelenlere, selektörle radar olduğunu haber veren 14 sürücü hakkında işlem yapıldığını söyleyen Bakan Yerlikaya, bu cezaların iptal edildiğini duyurdu.

Yerlikaya, selektörle radar uyarısına kesilen cezalarla ilgili de açıklama yaptı. Düzce’de karşı yönden gelenlere, selektörle radar olduğunu haber veren 14 sürücü hakkında işlem yapıldığını söyleyen Bakan Yerlikaya, bu cezaların iptal edildiğini duyurdu.
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