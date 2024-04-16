Bir Garip Olay: Birlikte Balkondan Düştüler
Bir Garip Olay: Birlikte Balkondan Düştüler
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Tunceli'de gerçekleşen olay, gece saatlerinde Ovacık ilçe merkezinde meydana geldi.
İddiaya göre, Ovacık İlçe Entegre Hastanesi’nde görevli sağlık memuru Savaş Kazikoğlu, kadın doktor arkadaşı T.B. ile birlikte olduğu sırada bulundukları binanın 3’üncü kat balkonundan düştü.
Metrelerce yüksekten düşen iki kişiyi gören çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılardan Kazikoğlu, kaldırıldığı Ovacık İlçe Entegre Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Kazikoğlu’nun cansız bedeni otopsi için Tunceli Devlet Hastanesi morguna götürülürken, arkadaşı doktor T.B. de Tunceli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. T.B.’nin vücudunda kırıklar olduğu, hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay yerinden görüntüler:
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Balkon korkulukları üzerinde mi iş tutuyorlarmış ? bunlar normal fakat bunları videoya çeken kişi sapık olur maalesef. Ayrıca kadın erkek eşitliği yok mu, ne... Devamını Gör
Doktor ve sağlık memuru birtek bana garip geliyor herhalde amk tamam aşk olabilirde balkon korkuluğunda iş tutmak nedir abicim ?