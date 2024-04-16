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Bir Garip Olay: Birlikte Balkondan Düştüler

Bir Garip Olay: Birlikte Balkondan Düştüler

Tunceli Doktor
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
16.04.2024 - 11:05 Son Güncelleme: 16.04.2024 - 11:12

Tunceli’de kan donduran bir olay yaşandı. Ovacık ilçesindeki evin 3’üncü kat balkonundan düşen 30 yaşındaki sağlık memuru Savaş Kazikoğlu yaşamını yitirdi, arkadaşı kadın doktor T.B. yaralandı. 

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Tunceli'de gerçekleşen olay, gece saatlerinde Ovacık ilçe merkezinde meydana geldi.

Tunceli'de gerçekleşen olay, gece saatlerinde Ovacık ilçe merkezinde meydana geldi.

İddiaya göre, Ovacık İlçe Entegre Hastanesi’nde görevli sağlık memuru Savaş Kazikoğlu, kadın doktor arkadaşı T.B. ile birlikte olduğu sırada bulundukları binanın 3’üncü kat balkonundan düştü.

İddiaya göre, Ovacık İlçe Entegre Hastanesi’nde görevli sağlık memuru Savaş Kazikoğlu, kadın doktor arkadaşı T.B. ile birlikte olduğu sırada bulundukları binanın 3’üncü kat balkonundan düştü.

Metrelerce yüksekten düşen iki kişiyi gören çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılardan Kazikoğlu, kaldırıldığı Ovacık İlçe Entegre Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Metrelerce yüksekten düşen iki kişiyi gören çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılardan Kazikoğlu, kaldırıldığı Ovacık İlçe Entegre Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Kazikoğlu’nun cansız bedeni otopsi için Tunceli Devlet Hastanesi morguna götürülürken, arkadaşı doktor T.B. de Tunceli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. T.B.’nin vücudunda kırıklar olduğu, hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazikoğlu’nun cansız bedeni otopsi için Tunceli Devlet Hastanesi morguna götürülürken, arkadaşı doktor T.B. de Tunceli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. T.B.’nin vücudunda kırıklar olduğu, hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay yerinden görüntüler:

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Yönetici Bilal

Balkon korkulukları üzerinde mi iş tutuyorlarmış ? bunlar normal fakat bunları videoya çeken kişi sapık olur maalesef. Ayrıca kadın erkek eşitliği yok mu, ne... Devamını Gör

Friedrich Nietzsche

Doktor ve sağlık memuru birtek bana garip geliyor herhalde amk tamam aşk olabilirde balkon korkuluğunda iş tutmak nedir abicim ?