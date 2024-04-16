Kısasa Kısas: Tacikistan da Türk Vatandaşlarına Vize Uygulama Kararı Aldı
Kısasa Kısas: Tacikistan da Türk Vatandaşlarına Vize Uygulama Kararı Aldı
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Tacikistan vatandaşlarına uygulanan vize muafiyeti kaldırılmıştı. Tacikistan'dan misilleme geldi. Tacikistan da Türk vatandaşlarına vize uygulama kararı aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
5 Nisan günü Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Tacikistan vatandaşlarının Türkiye’ye yapacakları turistik amaçlı seyahatlerinde sağlanan vize muafiyeti kaldırılmıştı
Karar Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girmişti. Tacikistan, bu karar sonrası kısasa kısas yaptı.
Tacikistan Dışişleri Bakanlığı, mütekabiliyet esasına dayalı olarak umuma mahsus pasaport sahibi Türkiye vatandaşlarına yönelik vizesiz rejim uygulamasını iptal etti. Artık Türk pasaportuna sahip kişiler Tacikistan'a vize almadan giremeyecek.
Euronews Türkçe'nin Tacikistan resmi haber ajansı Khovar'dan aktardığına göre Tacik Dışişleri'nden yapılan açıklamada "Tacikistan Hükümeti'nin 28 Mart 2024 tarihli ve 190 sayılı Kararnamesine istinaden, mütekabiliyet esasına dayalı olarak, 20 Nisan 2024 tarihinden itibaren Türkiye'nin umuma mahsus yabancı pasaport sahiplerine vize rejimi uygulanacaktır" denildi. Tacikler 2018 yılından bu yana Türkiye'yi 90 güne kadar vizesiz seyahat edebiliyordu. Türk makamlarının 20 Nisan'dan itibaren vize uygulamasına geçileceğini duyurmasıyla bu kapı kapandı.
Türkiye'nin Tacik vatandaşları için vizesiz rejim uygulamasını iptal etmesi, 22 Mart'ta Moskova'da 144 kişinin öldüğü IŞİD eyleminden sonra geldi. Söz konusu Cumhurbaşkanlığı kararı 5 Nisan tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Son olarak Türkiye İstanbul Havalimanı'nı kullanarak Meksika, Panama, Kolombiya ve Venezuela'ya transit seyahat edecek 10 ülkenin vatandaşlarına, elektronik havalimanı transit vizesi şartı getirilmişti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda