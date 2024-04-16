Kısasa Kısas: Tacikistan da Türk Vatandaşlarına Vize Uygulama Kararı Aldı

15 Nisan'dan itibaren İstanbul Havalimanı'nı kullanarak Meksika, Panama, Kolombiya ve Venezuela'ya transit seyahat edecek Hindistan, Afganistan, Nepal, Burkina Faso, Gine, Çad, Somali, Kamerun, Moritanya ve Yemen vatandaşlarının elektronik havalimanı transit vizesi almaları mecburi oldu.