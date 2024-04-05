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Resmi Gazete Duyurdu: O Ülkenin Vatandaşları İçin Vize Muafiyeti Kaldırıldı

Resmi Gazete Duyurdu: O Ülkenin Vatandaşları İçin Vize Muafiyeti Kaldırıldı

Resmi Gazete Vize
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
06.04.2024 - 00:54

Seyahat edeceklerin dikkat etmesi gerek karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Tacikistan vatandaşlarına uygulanan vize muafiyeti kaldırıldı.

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Resmi Gazete'nin 6 nisan sayısında yayımlanan duyuruya göre Tacikistan ile Türkiye Cumhuriyeti arasında mevcut olan vize muafiyeti antlaşması son buldu.

Resmi Gazete'nin 6 nisan sayısında yayımlanan duyuruya göre Tacikistan ile Türkiye Cumhuriyeti arasında mevcut olan vize muafiyeti antlaşması son buldu.

Böylelikle Tacikistan vatandaşları Türkiye'ye seyahat etmeleri halinde vize başvurusunda bulunmak zorunda kalacaklar.

Böylelikle Tacikistan vatandaşları Türkiye'ye seyahat etmeleri halinde vize başvurusunda bulunmak zorunda kalacaklar.
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