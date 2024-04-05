Resmi Gazete Duyurdu: O Ülkenin Vatandaşları İçin Vize Muafiyeti Kaldırıldı
Resmi Gazete Duyurdu: O Ülkenin Vatandaşları İçin Vize Muafiyeti Kaldırıldı
Seyahat edeceklerin dikkat etmesi gerek karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Tacikistan vatandaşlarına uygulanan vize muafiyeti kaldırıldı.
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Resmi Gazete'nin 6 nisan sayısında yayımlanan duyuruya göre Tacikistan ile Türkiye Cumhuriyeti arasında mevcut olan vize muafiyeti antlaşması son buldu.
Böylelikle Tacikistan vatandaşları Türkiye'ye seyahat etmeleri halinde vize başvurusunda bulunmak zorunda kalacaklar.
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