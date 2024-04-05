Mazbatasını Alan Muhtara Şok! Görenler Hayret Etti: Soruşturma Başlatıldı
Mazbatasını Alan Muhtara Şok! Görenler Hayret Etti: Soruşturma Başlatıldı
31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonucunda kazananlar mazbatalarını almaya başladı. Bursa'nın İnegöl ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Muhtarlığı binası talan edildi.
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Türkiye beş yıl görev kalacak yerel yöneticilerini belirlemek üzere tercihini yaptı. Mazbatasını alıp muhtarlık binasının kapısını açan yeni mahalle muhtarı Yıldız Cabir, gördükleri karşısında şoke oldu.
Saldırgan veya saldırganlar gece saatlerinde muhtarlık binasının içine girdi. Olayın ardından bugün mazbatasını alıp muhtarlık binasına giden yeni Muhtar Yıldız Cabir şoka uğradı.
Binanın duvarlarının bir kısmının yıkıldığını ve içerisinin hasar gördüğünü fark eden Muhtar Cabir, durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayın hırsızlık olup olmadığı araştırılıyor.
"Ertuğrulgazi Mahalle Muhtarıyım artık. Mazbatamı elime aldım, çok teşekkür ederim mahalleme'' diyen muhtar Cabir, sözlerine devam etti:
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''Hiç hoş olmayan durumlarla karşılaştım. Cam kırılmış, duvar delinmiş, içeriye girilmiş. Böyle teslim edilmesini beklemiyordum. Ne olduğunu şu an bilemiyorum, teslimi şu an aldım. Şurada cam kırılmış. Tuvalet berbat bir şekilde. Taşlar içeride dolu. Hırsızlık olup olmadığıyla ilgili hiçbir bilgim yok. Mazbatamı alıp yeni adım attım, vaziyet böyle."
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