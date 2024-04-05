Ardahan'dan Sürpriz Seçim Kararı: İtiraz Sonuçlandı
Ardahan'dan Sürpriz Seçim Kararı: İtiraz Sonuçlandı
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Ardahan’da belediye başkanı ve CHP'nin adayı Faruk Demir 5 bin 49 oy alarak seçimi kazandı. İkinci sırada gelen AK Parti’nin belediye başkan adayı Yunus Baydar ise 4 bin 875 oyda kaldı.
AK Parti, oy kullanma gününde kimi usulsüzlükler yaşandığını öne sürerek oyların yeniden sayılması ve seçimin iptal edilmesi talepli itiraz dilekçesiyle Ardahan Merkez İlçe Seçim Kurulu’na başvurdu.
Yapılan başvuruyu değerlendiren İlçe Seçim Kurulu, seçimlerin 2 Haziran’da yenilenmesine karar vermişti. CHP bunun üzerine İl Seçim Kurulu'na itirazda bulunmuştu. İlçe Seçim Kurulu’nun kararı İl Seçim Kurulu’nda değerlendirildi. Buna göre CHP'nin kazandığı Ardahan'da seçimler tekrar edilmeyecek.
Ardahan İl Seçim Kurulu, mazbatanın CHP’li Faruk Demir’e verilmesine karar verdi. Karara ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Ardahan’ın mevcut belediye başkanı ve CHP adayı Demir, “AK Parti yenilgiyi kabul edemeyerek itiraz etti. İlk itiraz mercii ilçe seçim kuruluydu. Orada bir kurul başkanı, 6 sivil üye var. Bunların 4’ü siyasi parti temsilcisi. İki kamu görevlisi ve AK Parti üyesi ile İYİ Parti üyesinin itirazı kabul edince, AK Parti’nin itirazı kabul edilmiş oldu. Bu siyasi bir karar. Hukukla hiçbir ilgisi yok” dedi.
Bundan sonraki süreçte artık Demir’in mazbatasını alması bekleniyor. AK Parti’nin hâlâ konuyu YSK’ye götürme imkanı da bulunuyor.
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