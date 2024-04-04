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Mazbatasını Alan Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Randevu İstedi

Mazbatasını Alan Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Randevu İstedi

Recep Tayyip Erdoğan Ekrem İmamoğlu CHP
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
04.04.2024 - 13:41

Mazbatasını alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan randevu istedi. 

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31 Mart Yerel Seçimleri’ni kazanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni dönem görevine bir basın toplantısıyla başladı.

31 Mart Yerel Seçimleri’ni kazanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni dönem görevine bir basın toplantısıyla başladı.

Saraçhane’deki konuşmasında demokrasi vurgusu yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan randevu istedi.

Saraçhane’deki konuşmasında demokrasi vurgusu yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan randevu istedi.

“Buradan açık ve net söylüyorum. Ne zaman diler ve arzu ederseniz, İstanbul’un geleceğini sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sizinle konuşmaya hazır Ekrem İmamoğlu var, onu ileteyim.” ifadelerini kullanan İmamoğlu, “Sonra diyorlar; ‘randevu istedin mi?’ İstedim, istiyorum. Tekrar istiyorum, bakalım ne olacak? Sandalye kırık olmasın yeter” diye konuştu.

“Buradan açık ve net söylüyorum. Ne zaman diler ve arzu ederseniz, İstanbul’un geleceğini sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sizinle konuşmaya hazır Ekrem İmamoğlu var, onu ileteyim.” ifadelerini kullanan İmamoğlu, “Sonra diyorlar; ‘randevu istedin mi?’ İstedim, istiyorum. Tekrar istiyorum, bakalım ne olacak? Sandalye kırık olmasın yeter” diye konuştu.

İmamoğlu, “Hükümete, yerel ve ulusal meseleler konusunda iş bölümü, vatandaşımızı ilgilendiren tüm meseleler de işbirliği, dürüst ve adil rekabet öneriyorum. Birlikte çalışalım.” dedi.

İmamoğlu, “Hükümete, yerel ve ulusal meseleler konusunda iş bölümü, vatandaşımızı ilgilendiren tüm meseleler de işbirliği, dürüst ve adil rekabet öneriyorum. Birlikte çalışalım.” dedi.

“Açık farkla kazandığımız Tuzla’da mazbatayı benim genç yol arkadaşım Ali Eren Bingöl’e neden vermiyorsunuz?” diye soran Ekrem İmamoğlu, “Öğreniyoruz ki Tuzla Belediye Başkanı’nın görevi bitmişken 62 milyon liralık ihale alıp birilerine veriyor” dedi.

“Açık farkla kazandığımız Tuzla’da mazbatayı benim genç yol arkadaşım Ali Eren Bingöl’e neden vermiyorsunuz?” diye soran Ekrem İmamoğlu, “Öğreniyoruz ki Tuzla Belediye Başkanı’nın görevi bitmişken 62 milyon liralık ihale alıp birilerine veriyor” dedi.
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