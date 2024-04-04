Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Kaş Belediye Başkanı Erol Demirhan, Trafik Kazası Geçirdi

Kaş Belediye Başkanı Erol Demirhan, Trafik Kazası Geçirdi

Antalya Kaş Trafik Kazası
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
04.04.2024 - 12:49

Antalya'nın Kaş ilçesinde 31 Mart'ta Belediye Başkanı seçilen Erol Demirhan, mazbata ve devir teslim töreni sonrası otomobiliyle kaza yaptı. Demirhan, yol kenarındaki kayalıklara çarptı. 

İçeriğin Devamı Aşağıda

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Kaş Belediye Başkanı seçilen CHP'li Erol Demirhan, dün öğle saatlerinde yapılan mazbata ve ardından düzenlenen devir teslim töreniyle görevine resmen başladı.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Kaş Belediye Başkanı seçilen CHP'li Erol Demirhan, dün öğle saatlerinde yapılan mazbata ve ardından düzenlenen devir teslim töreniyle görevine resmen başladı.

Törenlerden sonra kendi otomobiliyle eve dönen Demirhan, Kalkan-Ova kara yolunda aracın kontrolünü kaybetti.

Törenlerden sonra kendi otomobiliyle eve dönen Demirhan, Kalkan-Ova kara yolunda aracın kontrolünü kaybetti.

Demirhan'ın kullandığı otomobil, yol kenarındaki kayalıklara çarpıp durdu. Demirhan'ın yara almadığı kazada, araçta hasar meydana geldi.

Demirhan'ın kullandığı otomobil, yol kenarındaki kayalıklara çarpıp durdu. Demirhan'ın yara almadığı kazada, araçta hasar meydana geldi.

Kaza sırasında yalnız olduğu belirtilen Erol Demirhan'ın daha sonra evinde dinlenmeye çekildiği öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza sırasında yalnız olduğu belirtilen Erol Demirhan'ın daha sonra evinde dinlenmeye çekildiği öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
17
2
2
1
1
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?