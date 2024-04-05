Murat Kurum Seçimi Kaybetti, İftarlara Son Verdi
Murat Kurum Seçimi Kaybetti, İftarlara Son Verdi
Cumhur İttifakı’nın İBB Başkan adayı Murat Kurum’un seçim çalışmaları kapsamında Kadıköy Rıhtım’da kurduğu iftar çadırı, seçimden hemen sonra kaldırıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
CHP adayı Ekrem İmamoğlu yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Oyların yüzde 50'sini aldı, AK Partili rakibi Murat Kurum'a yaklaşık 1 milyon oy fark attı.Yerel seçimlerde İstanbul’un siyasi haritası önemli oranda değişti.
31 Mart Yerel Seçimleri’nin ardından İstanbul’u kaybeden AK Parti, Kadıköy’de vapur iskelelerinin bulunduğu meydanda seçim kampanyası için kurduğu iftar çadırını kaldırdı.
Ramazan ayının devam etmesine rağmen alınan bu karara vatandaşlar tepki gösterdi. Bunun üzerine Kadıköy Belediyesi harekete geçerek aynı noktaya iftar çadırı kurdu.
İstanbul’da en yüksek oy oranıyla seçilen Kadıköy’ün yeni belediye başkanı Mesut Kösedağı’nın talimatıyla kurulan çadırda her gün binlerce kişiye iftar verilmeye başlandı. Kadıköy Belediyesi, ayrıca Ramazan ayının ilk gününden beri Kadıköy’ün 5 ayrı noktasında kurduğu binlerce kişilik iftar çadırlarıyla da vatandaşlara yemek ikramında bulunuyor.
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, mazbatasını alır almaz ilk iş olarak Kadıköy Rıhtım’daki iftar çadırında vatandaşlarla buluştu. Kösedağı, yaptığı açıklamada “1 Nisan akşamı bana bir telefon geldi. Dediler ki; ‘Başkanım Rıhtım’daki AK Parti iftar çadırı kaldırıldı.’ Nedenini sordum. Bir sebep belirtemediler. Biz Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, vatandaşımızı sadece seçime kadar sevmiyoruz. Vatandaşımızı sadece seçime kadar önemsemiyoruz. Biz herhangi bir insan ayrımı yapmadan, o partiye oy veriyor, bu partiye oy veriyor, şuralı, buralı demeden; Kadıköy’deki yaklaşık 470 bin vatandaşımıza hizmet edeceğiz. Kadıköy Belediyesi her zaman vatandaşın yanında olmaya devam edecek” dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İşte o paylaşım:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda