Yengeç'in bütün dünyası evinin etrafında dönüyor. Bir astroloji uygulamasının kurucusu Michelle Bell, Yengeç için evin yalnızca fiziksel bir yer olmadığını, dış dünyadan uzaklaşıp duygusal pillerini şarj ettiği bir sığınak olduğunu söylüyor.

Aile bağları güçlü bu su burcu, sevdiklerinden haber almadan duramıyor. Kar yağıp evde kalınca da yatakta uzanıp kardeşini, annesini, babasını ya da arkadaşını arıyor. Bir fincan çay eşliğinde haftasını, havayı ve yıl için planlarını uzun uzun anlatıyor.