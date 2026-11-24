Plan İptal Olunca "Hiç Sorun Değil" Yazıp Pijamasına Koşan 5 Burç
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Cumartesi akşamı yemeği iptal eden arkadaşa 'Hiç sorun değil, başka zaman' yazarken kim gerçekten üzülür, kim çoktan pijamasını giymiştir?
Astrolojide bu gizli sevinç en çok toprak ve su burçlarında görülür, listeye bir de hava burcu karışıyor. Kimi evini özler, kimi planı yaptığı güne pişman olur.
Boğa, iptal mesajını okur okumaz battaniyeyi çekiyor.
İkizler, perşembe verdiği sözü cumartesi tanımıyor.
Yengeç, kabuğuna dönmek için bahane arıyor.
Akrep, iptali yalnız güvendiği insanlarla kutluyor.
Balık, grup coşkusuyla evet deyip sonra kaçış yolu arıyor.
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