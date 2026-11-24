Venüs'ün yönettiği bu toprak burcu konforuna düşkündür. Astrologlar Boğa'yı keyfi yerindeyken her plana evet diyen, sonra koltuğa yerleşince o evetten pişman olan biri olarak anlatır.

Yine de sözünü kolay kolay bozmaz, çünkü ilişkilerine değer verir. Gelir, ama bütün akşam aklı evdeki çaydadır.

O yüzden iptali karşı taraf yaparsa en büyük hediyeyi vermiş olursunuz. Bir Boğa'ya 'Bu akşam olmuyor' yazdığınızda gelen cevap kısa ve hızlıdır.