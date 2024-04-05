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Otogarda Silahlı Çatışma: 1 Ölü, 2’si Polis 10 Yaralı

Otogarda Silahlı Çatışma: 1 Ölü, 2’si Polis 10 Yaralı

Şanlıurfa Saldırı
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
05.04.2024 - 22:32

Şanlıurfa Şehirler Arası Otobüs Terminali’nde, husumetli iki grup arasında borç- alacak nedeniyle döner bıçağı, sopa ve silahların kullanıldığı kavga çıktı. Kavgada 43 yaşındaki Halil Deveci yaşamını yitirdi, 2'si polis 10 kişi yaralandı. 

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Edinilen bilgiye göre, kavga, akşam saatlerinde Esentepe Mahallesinde bulunan Şanlıurfa Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kavga, akşam saatlerinde Esentepe Mahallesinde bulunan Şanlıurfa Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde meydana geldi.

İddiaya göre, daha önce aralarında borç- alacak meselesi yüzünden husumet bulunan iki grup arasında otobüs firması yazıhanesinde tartışma çıktı.

İddiaya göre, daha önce aralarında borç- alacak meselesi yüzünden husumet bulunan iki grup arasında otobüs firması yazıhanesinde tartışma çıktı.

Çıkan tartışma kısa sürede döner bıçağı, sopa ve tabancaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Yolcuların korkuya kapıldığı olayda rastgele tabancayla ateş açılması sonucu ortalık savaş alanına döndü.

Çıkan tartışma kısa sürede döner bıçağı, sopa ve tabancaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Yolcuların korkuya kapıldığı olayda rastgele tabancayla ateş açılması sonucu ortalık savaş alanına döndü.

Otogar polisinin müdahale ettiği kavgada 2 polis memurunun da aralarında olduğu 10 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Otogar polisinin müdahale ettiği kavgada 2 polis memurunun da aralarında olduğu 10 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Kavga ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kavga ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
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Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, yaralılar ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, yaralılar ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan Halil Deveci yaşamını yitirirken, diğer yaralıların ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Tedaviye alınan yaralılardan Halil Deveci yaşamını yitirirken, diğer yaralıların ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Halil Deveci’nın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Halil Deveci’nın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, otogar ve hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Yaşanan kavga anı güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Polis ekipleri, otogar ve hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Yaşanan kavga anı güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay yerinden görüntüler:

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