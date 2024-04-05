53 Gün Sonra İliç'teki Maden Faciasında 1 İşçinin Cansız Bedenine Ulaşıldı
53 Gün Sonra İliç'teki Maden Faciasında 1 İşçinin Cansız Bedenine Ulaşıldı
Erzincan İliç’te Çöpler Altın Madeni’nde 13 Şubat’ta kimyasal içeren toprağın altında kalan 9 işçiden Uğur Yıldız'ın cansız bedenine ulaşıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, ''İliç'te kayıp 9 madenciden bir işçinin cansız bedenine ulaştık'' dedi.
Erzincan’ın İliç ilçesindeki madende 13 Şubat'ta yaşanan toprak kaymasında, toprağın altında kalan işçilerden Uğur Yıldız'ın cenazesine 53 gün sonra ulaşıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Bakan Alparslan Bayraktar, "Erzincan İliç'te maden sahasında meydana gelen heyelanda ilk günden bu yana aralıksız olarak devam eden 9 madenci kardeşimizi arama çalışmalarımızda bu akşam saatlerinde mangan ocağı olarak tabir edilen alanda bir işçi kardeşimize ulaştık. Diğer madencilerimiz için ekipler 7/24 çalışmalarını sürdürüyor. İşçi kardeşimize Allah’tan rahmet kederli ailesine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.
Anagold Madencilik'in 2010 yılı Aralık ayından itibaren altın üretimi yaptığı Çöpler Madeni'nde 13 Şubat Salı günü saat 14.30 sıralarında toprak kayması meydana gelmişti. Hacmi 10 milyon metreküp olarak hesaplanan bir kütlenin kaydığı belirtilmişti. Maden ocağındaki 9 işçi bu kütlenin altında kalmıştı. İşçilerinden birinin cansız bedenine bugün ulaşılırken, 8 işçi için arama çalışmaları devam ediyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda