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''Sandıkta Hüsrana Uğradı" Diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dikkat Çeken Açıklama: 'Bunu Kovalıyoruz'

''Sandıkta Hüsrana Uğradı" Diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dikkat Çeken Açıklama: 'Bunu Kovalıyoruz'

Recep Tayyip Erdoğan Beşiktaş seçim
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
05.04.2024 - 21:52

TÜRGEV'in iftar programına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş'taki yangın faciasına ve 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne değindi.

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Erdoğan, "İstanbul'da 29 kişiye mezar olan binaya imar ruhsatını verenler kim? Savcılarımızla bu işin peşindeyiz" dedi.

Erdoğan, "İstanbul'da 29 kişiye mezar olan binaya imar ruhsatını verenler kim? Savcılarımızla bu işin peşindeyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜRGEV'in iftar programında konuştu. "Seçimlere gölge düşürme, seçmenin iradesini rehin alma girişimleri bir kez daha sandıkta hüsrana uğradı" diyen Erdoğan, "Siyasette yarım asra yaklaşan mücadelemizi zafer sancağını burca dikecek ve gönül huzuruyla nöbeti sizlere (gençlere) devredeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜRGEV'in iftar programında konuştu. "Seçimlere gölge düşürme, seçmenin iradesini rehin alma girişimleri bir kez daha sandıkta hüsrana uğradı" diyen Erdoğan, "Siyasette yarım asra yaklaşan mücadelemizi zafer sancağını burca dikecek ve gönül huzuruyla nöbeti sizlere (gençlere) devredeceğiz" dedi.

Beşiktaş'ta 29 kişinin yaşamını yitirdiği yangınla ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Savcılarımızla işin peşindeyiz" dedi.

Beşiktaş'ta 29 kişinin yaşamını yitirdiği yangınla ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Savcılarımızla işin peşindeyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu binaya inşaat ruhsatını veren, imar ruhsatını veren ve binanın en alt bodrum katlarını gazino haline getirmeye müsaade edenler kim? Şimdi tabii ki savcılarımızla bunu takip ediyoruz. Bunu kovalıyoruz, kovalamaya devam edeceğiz. Kimler bunlar? 29 vatandaşımızın ölümüne göz yumanlar kimler? Skandallar zinciri karşısında başlarını kuma gömmeyi tercih ettiler. Birileri hemen koşup gittiler. Kendi günahlarını nasıl örtüreriz, bunun peşinde koştular. Daha önce aynı vicdansızlığı evlatlarını bölücü alçakların pençesinden kurtarmak için çırpınan annelere bunlar göstermişlerdir. Yüreği kan ağlayan bu anneleri yalnız bırakmışlardı'' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu binaya inşaat ruhsatını veren, imar ruhsatını veren ve binanın en alt bodrum katlarını gazino haline getirmeye müsaade edenler kim? Şimdi tabii ki savcılarımızla bunu takip ediyoruz. Bunu kovalıyoruz, kovalamaya devam edeceğiz. Kimler bunlar? 29 vatandaşımızın ölümüne göz yumanlar kimler? Skandallar zinciri karşısında başlarını kuma gömmeyi tercih ettiler. Birileri hemen koşup gittiler. Kendi günahlarını nasıl örtüreriz, bunun peşinde koştular. Daha önce aynı vicdansızlığı evlatlarını bölücü alçakların pençesinden kurtarmak için çırpınan annelere bunlar göstermişlerdir. Yüreği kan ağlayan bu anneleri yalnız bırakmışlardı'' diye konuştu.
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V for Valkyr

Çürük binalara imar affı getirip 50.000 insanın depremde ölmesini sağlayan kim?

seremonix

Değil mi reis sen kovalamayacaksında ben mi kovalayacağım 😅

Pelda Yalçın

Kendi partinden aramaya başlarsan sonuca daha hızlı ulaşırsın.