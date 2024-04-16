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Korkunç Kaza! Kontrolden Çıkan Otomobil Dereye Uçtu: Çok Sayıda Ölü Var

Korkunç Kaza! Kontrolden Çıkan Otomobil Dereye Uçtu: Çok Sayıda Ölü Var

Şırnak Kaza
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
16.04.2024 - 08:53

Şırnak'ın Uludere ilçesinde kontrol eden çıkan otomobil dereye uçtu. Araçtaki 5 kişiden 4'ü yaşamını yitirdi.

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Şırnak'ta Ferhat Bilen idaresindeki hafif ticari araç, Yeşilyuva Mahallesi'nde dereye uçtu.

Şırnak'ta Ferhat Bilen idaresindeki hafif ticari araç, Yeşilyuva Mahallesi'nde dereye uçtu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri dereye düşen hafif ticari araçtan sürücünün yanı sıra araçtaki Abdulkerim Babat, Melek Soylu, Haşim Babat ve Sevim Demircioğlu'nu çıkardı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri dereye düşen hafif ticari araçtan sürücünün yanı sıra araçtaki Abdulkerim Babat, Melek Soylu, Haşim Babat ve Sevim Demircioğlu'nu çıkardı.

Sağlık ekiplerince Uludere Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılardan 4'ü yaşamını yitirdi, Demircioğlu'nun tedavisi sürüyor.

Sağlık ekiplerince Uludere Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılardan 4'ü yaşamını yitirdi, Demircioğlu'nun tedavisi sürüyor.

Olay yerinden görüntüler:

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