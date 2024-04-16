Korkunç Kaza! Kontrolden Çıkan Otomobil Dereye Uçtu: Çok Sayıda Ölü Var
Korkunç Kaza! Kontrolden Çıkan Otomobil Dereye Uçtu: Çok Sayıda Ölü Var
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Şırnak'ta Ferhat Bilen idaresindeki hafif ticari araç, Yeşilyuva Mahallesi'nde dereye uçtu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri dereye düşen hafif ticari araçtan sürücünün yanı sıra araçtaki Abdulkerim Babat, Melek Soylu, Haşim Babat ve Sevim Demircioğlu'nu çıkardı.
Sağlık ekiplerince Uludere Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılardan 4'ü yaşamını yitirdi, Demircioğlu'nun tedavisi sürüyor.
Olay yerinden görüntüler:
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