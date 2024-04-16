Twitter Kullanıcıları Dikkat! Reklam Verilmesi Yasaklandı: Bilgiler Tehlikede...

Popüler sosyal medya platformların başında gelen Twitter, Türkiye'deki taahhütlerini yerine getirmediği için bir takım yaptırımlarla karşı karşıya kaldı. Twitter (X), eğer yaptırımlara uymaz ve yasal yükümlülüklerini yerine getirmezse bant genişliği daraltılacağı gündeme geldi.