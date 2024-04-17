Büyük İddia: Adalet Bakanlığı'nın Görev Yükseltme Mülakatında ‘Erdoğan’ın Kaç Çocuğu Var’ Diye Sordular

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen'den dikkat çeken soru önergesi geldi. Gökçen, Adalet Bakanlığı'nın görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı kapsamında gerçekleştirilen mülakatlarda “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kaç çocuğu vardır? Hz. Muhammed’in çocuklarının isimleri nelerdir? sorularının sorulduğu iddiaları doğru mudur?’’ diye sordu.