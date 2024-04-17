Büyük İddia: Adalet Bakanlığı'nın Görev Yükseltme Mülakatında ‘Erdoğan’ın Kaç Çocuğu Var’ Diye Sordular
Büyük İddia: Adalet Bakanlığı'nın Görev Yükseltme Mülakatında ‘Erdoğan’ın Kaç Çocuğu Var’ Diye Sordular
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen'den dikkat çeken soru önergesi geldi. Gökçen, Adalet Bakanlığı'nın görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı kapsamında gerçekleştirilen mülakatlarda “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kaç çocuğu vardır? Hz. Muhammed’in çocuklarının isimleri nelerdir? sorularının sorulduğu iddiaları doğru mudur?’’ diye sordu.
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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un cevaplaması talebi ile TBMM’ye önerge verdi.
Çıkan iddialar üzerine CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Adalet Bakanlığı'nın görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı kapsamında gerçekleştirilen mülakatlarda “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kaç çocuğu vardır? Hz. Muhammed’in çocuklarının isimleri nelerdir? sorularının sorulduğu iddiaları doğru mudur?’’ diye sordu.
“İddialar doğru ise bu soruların yanıtlarının mesleğin gerektirdiği niteliklerle ilgisi nedir?'' diyen CHP Milletvekili Gökçe Gökçen, sorularına şöyle devam etti: ''Yazı işleri müdürlüğü mülakat sonuçları henüz açıklanmadan kazanan adayların aranarak kazandıklarının haber verildiği iddiaları doğru mudur? 45 saniye süren mülakatlar sonucu başarısız kararı verilen adayların olduğu iddiaları doğru mudur? 12-18 yıldır çalışan ve 80 üzeri puan alan katiplerin başarısız, 6-7 yıllık 70-72 puan alan katibin başarılı olduğu iddiası doğru mudur?.”
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