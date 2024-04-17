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Büyük İddia: Adalet Bakanlığı'nın Görev Yükseltme Mülakatında ‘Erdoğan’ın Kaç Çocuğu Var’ Diye Sordular

Büyük İddia: Adalet Bakanlığı'nın Görev Yükseltme Mülakatında ‘Erdoğan’ın Kaç Çocuğu Var’ Diye Sordular

Recep Tayyip Erdoğan Sınav
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
17.04.2024 - 07:36

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen'den dikkat çeken soru önergesi geldi. Gökçen, Adalet Bakanlığı'nın görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı kapsamında gerçekleştirilen mülakatlarda “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kaç çocuğu vardır? Hz. Muhammed’in çocuklarının isimleri nelerdir? sorularının sorulduğu iddiaları doğru mudur?’’ diye sordu.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un cevaplaması talebi ile TBMM’ye önerge verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un cevaplaması talebi ile TBMM’ye önerge verdi.

Çıkan iddialar üzerine CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Adalet Bakanlığı'nın görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı kapsamında gerçekleştirilen mülakatlarda “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kaç çocuğu vardır? Hz. Muhammed’in çocuklarının isimleri nelerdir? sorularının sorulduğu iddiaları doğru mudur?’’ diye sordu.

Çıkan iddialar üzerine CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Adalet Bakanlığı'nın görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı kapsamında gerçekleştirilen mülakatlarda “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kaç çocuğu vardır? Hz. Muhammed’in çocuklarının isimleri nelerdir? sorularının sorulduğu iddiaları doğru mudur?’’ diye sordu.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, “Erdoğan’ın kaç çocuğu vardır?” sorusunu bilenlerin Adalet Bakanlığı'nda terfi etti iddiasını gündeme getirdi.

“İddialar doğru ise bu soruların yanıtlarının mesleğin gerektirdiği niteliklerle ilgisi nedir?'' diyen CHP Milletvekili Gökçe Gökçen, sorularına şöyle devam etti: ''Yazı işleri müdürlüğü mülakat sonuçları henüz açıklanmadan kazanan adayların aranarak kazandıklarının haber verildiği iddiaları doğru mudur? 45 saniye süren mülakatlar sonucu başarısız kararı verilen adayların olduğu iddiaları doğru mudur? 12-18 yıldır çalışan ve 80 üzeri puan alan katiplerin başarısız, 6-7 yıllık 70-72 puan alan katibin başarılı olduğu iddiası doğru mudur?.”

“İddialar doğru ise bu soruların yanıtlarının mesleğin gerektirdiği niteliklerle ilgisi nedir?'' diyen CHP Milletvekili Gökçe Gökçen, sorularına şöyle devam etti: ''Yazı işleri müdürlüğü mülakat sonuçları henüz açıklanmadan kazanan adayların aranarak kazandıklarının haber verildiği iddiaları doğru mudur? 45 saniye süren mülakatlar sonucu başarısız kararı verilen adayların olduğu iddiaları doğru mudur? 12-18 yıldır çalışan ve 80 üzeri puan alan katiplerin başarısız, 6-7 yıllık 70-72 puan alan katibin başarılı olduğu iddiası doğru mudur?.”
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Blau und Marchen

Cevap veriyorum. Hazreti Tayyip'in 4 çocuğu var. En büyük oğlu zamanında arabasıyla bir kadını ezip öldürünce, sırra kadem bastı. Şimdi geniciklerle oynuyor.... Devamını Gör

mamamia

Mülakata gel, son peygamber ilan edecekler neredeyse kendisini. Şu tatil ve sonrası boyunca şu sınıfsal bu sınıfsal diye ayırıp en son iş dünyasına geldiler ... Devamını Gör

Aerolaconic

başıma geldi oradan biliyorum, 12-18 yıldır çalışan ve 80 üzeri puan alan katiplerin başarısız, 6-7 yıllık 70-72 puan alan katibin başarılı olduğu iddiası do... Devamını Gör