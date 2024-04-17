Uğur Dündar'a Babalık Davası Açılmıştı: DNA Sonucuna İtiraz Edecekler
Uğur Dündar'a Babalık Davası Açılmıştı: DNA Sonucuna İtiraz Edecekler
Metin Akpınar'ın kızı olduğunu mahkeme kararıyla ortaya çıkaran Duygu Nebioğlu'ndan gündeme bomba gibi bir iddia geldi. Nebioğlu, 'Ablamın babası da medya dünyasından çok ünlü bir isim. O da dava açtı, hukuk mücadelesi veriyor' iddiasını öne sürmüştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Geçtiğimiz yıldan beri Duygu Nebioğlu yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Metin Akpınar'ın babası olduğunu söyleyerek ortaya çıkan Duygu Nebioğlu mahkeme kararı ve DNA testiyle ünlü oyuncunun öz babası olduğunu kanıtlamıştı.
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, 2010 yılından bu yana görmediği annesini bulmak isteyen Nebioğlu "Annemi bulmak için Müge Anlı'dan yardım istiyorum" demişti.
Duygu Nebioğlu’nun, Metin Akpınar’ın kızı olduğu DNA testi ile kanıtlanırken, Nebioğlu ablasının da ünlü bir ismin annesiyle yaşadığı ilişki sonrası dünyaya geldiğini iddia etmişti.
Sabah Gazetesi’nden Tuba Kalçık, Duygu Nebioğlu’nun iddia ettiği ismin Uğur Dündar olduğunu ifade etti. Haberde, Uğur Dündar’a babalık davası açıldığı ve mahkemenin de haziran ayında görüleceği iddia edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Haber sonrası Uğur Dündar, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Uğur Dündar'a babalık davası açan kişinin Dilara G. olduğu ortaya çıkarken, Isparta'da yaşadığı ve evli olduğu öğrenildi. Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu ise "Dört kız kardeş olarak en büyük isteğimiz annemizin ortaya çıkması. Annem konuşursa zaten her şey çözülecek. Benim mücadelem de annemi bulmak için. Gazeteci Uğur Dündar'ın sosyal medyasından açıkladığı Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan DNA testi sonucuna da itiraz edeceğiz. Mahkeme süreci hâlâ devam ediyor. Hukuk mücadelemiz de devam ediyor. Annemi bulursak zaten her şey tüm yönleriyle aydınlanacak" dedi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda