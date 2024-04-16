Duygu Nebioğlu’nun Babalık İddiası: Ünlü Gazeteci Uğur Dündar mı?
Duygu Nebioğlu’nun Babalık İddiası: Ünlü Gazeteci Uğur Dündar mı?
Duygu Nebioğlu, mahkeme kararıyla babasının Metin Akpınar olduğunu kanıtladıktan sonra ablasının babasının da ünlü bir gazeteci olduğunu iddia etmişti. Sabah Gazetesi’nde yer alan habere göre Nebioğlu’nun iddia ettiği isim Uğur Dündar. Dündar’a açılan babalık davası yakın zaman görülmeye başlanacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Duygu Nebioğlu’nun yaptığı açıklamalar gündem olmaya devam ediyor.
Nebioğlu, annesiyle 2010 yılında beri görüşemediği için Müge Anlı’dan yardım istemiş ve isteği kabul görmüştü.
Duygu Nebioğlu’nun, Metin Akpınar’ın kızı olduğu DNA testi ile kanıtlanırken, Nebioğlu ablasının da ünlü bir ismin annesiyle yaşadığı ilişki sonrası dünyaya geldiğini iddia etmişti.
Sabah Gazetesi’nden Tuba Kalçık, Duygu Nebioğlu’nun iddia ettiği ismin Uğur Dündar olduğunu ifade etti.
Haberde, Uğur Dündar’a babalık davası açıldığı ve mahkemenin de haziran ayında görüleceği iddia edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Uğur Dündar ve Metin Akpınar'ın yakın arkadaş olduğunu biliniyor.
Uğur Dündar'dan açıklama 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda