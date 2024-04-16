Duygu Nebioğlu’nun Babalık İddiası: Ünlü Gazeteci Uğur Dündar mı?

Duygu Nebioğlu, mahkeme kararıyla babasının Metin Akpınar olduğunu kanıtladıktan sonra ablasının babasının da ünlü bir gazeteci olduğunu iddia etmişti. Sabah Gazetesi’nde yer alan habere göre Nebioğlu’nun iddia ettiği isim Uğur Dündar. Dündar’a açılan babalık davası yakın zaman görülmeye başlanacak.