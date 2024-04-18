Istakoz Krizi AK Parti'yi Salladı: AK Partili Vekil Şebnem Bursalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özür Diledi
Istakoz Krizi AK Parti'yi Salladı: AK Partili Vekil Şebnem Bursalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özür Diledi
AK Partili Şebnem Bursalı’nın ıstakoz paylaşımı sonrası AK Parti'de çıkan kriz büyüdü. AK Partili vekillere tepkiler çığ gibi büyürken, Meclis'e gelen İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşerek özür diledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Istakoz krizi nedeniyle partisi zor duruma düşen AK Partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursalı'nın özrüne cevap vermedi.
AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, Monoca’da lüks yat kulübünde ıstakoz yiyip sosyal medyadan paylaşmıştı. Bu paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüdü ve AK Parti'de ıstakoz krizi çıktı. Bununla kalmayan olayda AK Parti'de ikinci ıstakoz vakasıda yaşandı.
Ankara Mamak Belediye Meclis üyesi AK Partili Salih Kahraman, tatil için gittiği Antalya’da kaldığı lüks otelde ıstakoz yedi ve yemek masasının fotoğrafını sosyal medyadan “Balık” notuyla paylaştı. Bu ikinci ıstakoz vakası sonrası AK Parti tepkilerin önünü alamadı.
AK Parti Meclis Grup toplantısı bittikten sonra Cumhurbaşkanı Recep tAYYİP Erdoğan, salonun karşısında bulunan odada bazı milletvekilleriyle özel görüşmeler yaptı.
Istakoz kriziyle gündeme gelen AK Partili vekil Şebnem Bursalı'nın, özel görüşme yapanlar arasında yer aldığı ve özür dilediği öğrenildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bursalı'nın, odaya AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek ile birlikte girdiği kaydedilirken, Gökçek'in “Efendim Şebnem hanım çok üzgün, görüyorsunuz…” dediği öğrenildi.
Bursalı’nın “Çok üzgünüm…” diyerek özür dilediği öğrenilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise bu sözlere karşılık cevap vermediği kaydedildi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda