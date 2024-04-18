Istakoz Krizi AK Parti'yi Salladı: AK Partili Vekil Şebnem Bursalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özür Diledi

AK Partili Şebnem Bursalı’nın ıstakoz paylaşımı sonrası AK Parti'de çıkan kriz büyüdü. AK Partili vekillere tepkiler çığ gibi büyürken, Meclis'e gelen İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşerek özür diledi.