Almanya Cumhurbaşkan Frank Walter Steinmeier, İlk Kez Türkiye'ye Geliyor: Berlin'den 60 Kilo Döner Getirilecek
Almanya Cumhurbaşkan Frank Walter Steinmeier, İlk Kez Türkiye'ye Geliyor: Berlin'den 60 Kilo Döner Getirilecek
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Almanya Cumhurbaşkanı, 22-24 Nisan'daki Türkiye ziyaretinde ikram için Berlin'den 60 kilogram döner getirileceği bilgisi herkesi şok etti.
Berlin'de döner dükkanı işleten ve Türkiye'ye gelecek heyette bulunan Arif Keleş, 22 Nisan akşamı İstanbul'da Cumhurbaşkanı Steinmeier'in vereceği davette döner ikramında bulunacağını belirtti. "Cumhurbaşkanlığı makamından böyle bir davet gelmesi elbette gurur verici'' diyen Keleş, ''Üç günlük gezide benim de bulunmamı istediler, çok mutlu oldum." dedi.
Yaklaşık 40 yıldır Berlin'de dönercilik yapan Keleş, "Dedemden bu yana üçüncü kuşak olarak Berlin'de döner dükkanımız var. İstanbul'a dönerimizin yanında soslarımızı da kendimiz götürüyoruz" diye belirtti.
Almanya'da döner sektörünün 7 milyar Euro'luk cirosu bulunduğuna dikkat çeken Keleş, ülkede son zamanlarda dönere zam gelmesinin ardından konunun Başbakan Olaf Scholz'a kadar ulaştığını, sosyal medyadan fiyatın düşürülmesi için Scholz'dan yardım dahi istendiğini vurguladı.
Son olarak Keleş, "Edindiğim bilgiye göre Sayın Cumhurbaşkanı Steinmeier kendisi de biraz servis yapmak istiyor. Dükkanlarına Alman milli takımı futbolcularının da geldiğini belirten Keleş, "Antonio Rüdiger altyapıda futbol oynarken bizim dükkandan döner alırdı. Sonra milli takım oyuncularıyla döner yemek istemişler ve onları buraya getirdi. Daha sonraları Real Madrid takımı geldiğinde buraya, otelde onlara döner ikramında bulunduk" dedi.
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