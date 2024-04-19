Yine Kur'an Kursu Yine Skandal: Çocukları Döven İmam Serbest
Yine Kur'an Kursu Yine Skandal: Çocukları Döven İmam Serbest
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Edinilen bilgiye göre Ağrı'nın Diyadin ilçesinde Kur’an kursu öğrencilerini tekme tokat dövdüğü görüntüleri ortaya çıkan imam önce görevden alındı.
Daha sonra sosyal medyada görüntülerin tepki çekmesi üzerine imam gözaltına alındı.
Ağrı Valiliği’ndan olayla ilgili yapılan yazılı açıklamasda, “Bugün sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında, ‘İmam çocukları tekme tokat dövdü’ başlıklı haber ile ilgili Valiliğimizce basın açıklaması yapılması gereği duyulmuştur. Diyadin ilçemizde görev yapan bir imamın çocuklarımıza şiddet uyguladığı iddia edilen görüntüler üzerine Diyadin Kaymakamlığımızca ivedilikle inceleme ve soruşturmaya başlanılmış olup, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince adı geçen İmam-Hatip görevden uzaklaştırılmış ve adli mercilerimizce gözaltına alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.
İmamın Kuran kursunda uzun süredir çocuklara şiddet uyguladığı ve birçok çocuğu darbettiği ortaya çıktı.
Soruşturma kapsamında polis ekiplerince dün gözaltına alınan imam Ö.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlı Ö.K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe, hakkında yurt dışına çıkış yasağı konularak "imza atma" şeklindeki adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakıldı.
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