Cumartesi Başlıyor! Meteoroloji'den 45 İl İçin Uyarı: Ani Sel, Hortum ve Yıldırıma Dikkat

'Batı Karadeniz'de rüzgarın Cumartesi ilk saatlerden doğu ve kuzeydoğu, akşam batı ve güneybatı, kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde esmesi, aynı gün gece batısında, Pazar sabah doğusunda etkisini kaybetmesi bekleniyor. Marmara'da rüzgarın Cumartesi sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu, öğleden itibaren batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde esmesi, aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır'