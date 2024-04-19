Cumartesi Başlıyor! Meteoroloji'den 45 İl İçin Uyarı: Ani Sel, Hortum ve Yıldırıma Dikkat
Cumartesi Başlıyor! Meteoroloji'den 45 İl İçin Uyarı: Ani Sel, Hortum ve Yıldırıma Dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve AKOM'dan peş peşe uyarılar geldi. Birçok bölge için de sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.
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İstanbul Valiliği de cumartesi sabahı için fırtına uyarısı yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden, Marmara ve Ege’de bu gece, Batı Akdeniz’de ise yarın için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren Marmara ile Kıyı ve Güney Ege’de, yarın Batı Akdeniz’de beklenen gök gürültülü sağanağın kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM'dan yapılan uyarıda ise,"Halihazırda il genelinde hafif şekilde görülen yağışların, Cumartesi (yarın) erken saatlerden itibaren kuzeyli yönlerden (Poyraz) aralıklarla fırtına şeklinde (40-65km/s) esecek rüzgar ile birlikte etkisini arttırması bekleniyor." bilgisine yer verildi.
Açıklamada, "Cumartesi, Çatalca, Silivri ve Arnavutköy gibi batı ilçelerde başlaması beklenen sağanak yağmur geçişlerinin öğle saatlerine doğru il geneline yayılacağı, akşam saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli şekilde (20-50kg/m2) etkili olacağı tahmin ediliyor. Soğuk ve yağışlı havanın cumartesi geç saatlerde etkisi kaybetmesi pazar günü itibari ile de şehri terk etmesi bekleniyor. Halihazırda 12-14°C aralığına gerileyen sıcaklıkların tekrardan 20°C'lerin üzerine yükseleceği öngörülüyor." denildi.
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MGM'den yapılan açıklamada, "Bu gece saatlerinden itibaren; Marmara ile Kıyı ve Güney Ege'de beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli yer yer çok kuvvetli (30-70kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde oluşabilecek hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
Ankara Valiliği, bugün gece saatlerinden itibaren kentte etkili olması beklenen fırtına nedeniyle ağaç devrilmesi ve çatı uçması gibi olaylara karşı uyarıda bulundu. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.
Meteoroloji, Güney ve İç Ege, Batı Karadeniz, İç Anadolu ile batı ve orta Karadeniz’de ise fırtına bekliyor. Fırtına ile meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. MGM, 45 il için sarı kodlu uyarı verdi:
Sarı kodlu uyarı verilen iller:
İstanbul Valiliği de, cumartesi sabahı (yarın sabah) İstanbul ve çevresi için fırtına uyarısında bulundu. Tahminlere göre daha çok doğu ve kuzeydoğudan esecek fırtınanın saatteki hızı 75 kilometreyi bulacak.Konuya ilişkin İstanbul Valiliği'nden yapılan uyarı şöyle:
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