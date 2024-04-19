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New York'ta Dehşet Anlar: Trump'ın Yargılandığı Mahkeme Önünde Bir Kişi Kendini Yaktı

New York'ta Dehşet Anlar: Trump'ın Yargılandığı Mahkeme Önünde Bir Kişi Kendini Yaktı

Donald Trump yangın New York
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
19.04.2024 - 22:54

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın duruşmasının yapıldığı New York'taki mahkemenin önünde bir kişi, kendini ateşe verdi.

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Eski ABD Başkanı Donald Trump hakkında, ilişkide olduğu müstehcen film oyuncusu bir kadına 2016 başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödenmesine ilişkin açılan dava, New York'ta devam ediyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump hakkında, ilişkide olduğu müstehcen film oyuncusu bir kadına 2016 başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödenmesine ilişkin açılan dava, New York'ta devam ediyor.

Manhattan Ceza Mahkemesi'nde görülen ve dava dolayısıyla yüksek güvenlik önlemlerinin alındığı adliyenin önünde bir kişinin kendini yaktığı bildirildi.

Manhattan Ceza Mahkemesi'nde görülen ve dava dolayısıyla yüksek güvenlik önlemlerinin alındığı adliyenin önünde bir kişinin kendini yaktığı bildirildi.

Mahkeme binasının önünde televizyonlar canlı yayınlarına devam ederken bir kişinin kendini ateşe verdiği anlar ekrana yansıdı.

Mahkeme binasının önünde televizyonlar canlı yayınlarına devam ederken bir kişinin kendini ateşe verdiği anlar ekrana yansıdı.

Etrafta bulunan polisler hemen yerde alevler içinde yatan kişiye yangın söndürme cihazlarıyla müdahale etti.

Etrafta bulunan polisler hemen yerde alevler içinde yatan kişiye yangın söndürme cihazlarıyla müdahale etti.

Hastaneye kaldırılan kişinin sağlık durumu ve kimliğiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Hastaneye kaldırılan kişinin sağlık durumu ve kimliğiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
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