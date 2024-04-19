Bu da Oldu! Sahte Jandarmayı Gerçek Polis Yakaladı: GBT Yapan Kişi Sözleşmeli Öğretmen Çıktı

Sahte doktor ve avukattan sonra bu sefer de karşımıza sahte jandarma geldi. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde jandarma üniforması giyerek kafelerde oturanlara Genel Bilgi Toplama (GBT) yaptığı iddia edilen genç kadın, polis tarafından gözaltına alındı.