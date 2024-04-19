Bu da Oldu! Sahte Jandarmayı Gerçek Polis Yakaladı: GBT Yapan Kişi Sözleşmeli Öğretmen Çıktı
Bu da Oldu! Sahte Jandarmayı Gerçek Polis Yakaladı: GBT Yapan Kişi Sözleşmeli Öğretmen Çıktı
Sahte doktor ve avukattan sonra bu sefer de karşımıza sahte jandarma geldi. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde jandarma üniforması giyerek kafelerde oturanlara Genel Bilgi Toplama (GBT) yaptığı iddia edilen genç kadın, polis tarafından gözaltına alındı.
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Sahte jandarmanın sözleşmeli öğretmen olduğu ortaya çıktı. 24 yaşındaki M.K'nın ifadesinde "Askerlik mesleğine hevesim vardı. Ondan dolayı böyle bir işe kalkıştım. Çok pişman oldum" dediği görüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde jandarma üniforması ile Müftü Mahallesi, Meydanbaşı Caddesindeki iş yerlerine giren M.K., yurttaşlara GBT uygulaması yaptığını söyleyip, kimliklerini kontrol etti.
Genç kadın daha sonra Uzunkum Caddesine inerek bu kez de kafelerde oturan gençlere GBT yapacağını söyleyerek, aynı uygulamayı burada da sürdürdü. Kadının hareketlerinden şüphelenen bir vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, GBT sorgulaması yapan M.K.'dan askeri kimliğini istedi.
Üzerinde askeri kimlik bulunmayan M.K.'nın GBT sorgusunda sözleşmeli öğretmen olduğu ortaya çıkınca gözaltına alındı. M.K., polis ekibi tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Genç kadının emniyetteki ifadesinde "Askerlik mesleğine hevesim vardı. Ondan dolayı böyle bir işe kalkıştım. Çok pişman oldum" dediği öğrenildi.
M.K., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
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