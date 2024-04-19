Görüş Bildir
Haberler
Gündem
İstanbul'da Toprak Kayması: 70 Kişi Tahliye Edildi

İstanbul'da Toprak Kayması: 70 Kişi Tahliye Edildi

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
19.04.2024 - 20:40

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre Gaziosmanpaşa'da toprak kayması meydana geldi. 14 ev etkilendi, 70 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Olay, Saat 19.30 sıralarında Gaziosmanpaşa'da Yıldıztabya Mahallesi Bahadır Sokak’ta bulunan alanda toprak kayması meydana geldi. İstanbul Valiliği, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Valiliğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Olay, Saat 19.30 sıralarında Gaziosmanpaşa'da Yıldıztabya Mahallesi Bahadır Sokak’ta bulunan alanda toprak kayması meydana geldi. İstanbul Valiliği, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Valiliğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

'19.04.2024 günü saat 19.30 sıralarında Gaziosmanpaşa İlçesi Yıldıztabya Mahallesi Bahadır Sokak’ta bulunan alanda toprak kayması meydana gelmiştir.Olaydan toplam 14 gecekondu etkilenmiş olup, bu gecekonduların 3'ü kullanılamaz hale gelmiştir. Bölgede yaşayan 70 kişi tedbir amaçlı tahliye edilmiş olup, olay yerine çok sayıda AFAD ekibi sevk edilmiştir. Olayda ölen ya da yaralanan olmamıştır.'

İşte o paylaşım:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
mamamia

Yıl 2024 şehrin ortasında toprak kayması...

nogay han

NOGAYIN SİYASİ KÖŞESİ : TÜRKİYE VE BİLİMTürkiye’de bilim var mı? Tabi ki ... https://nogaysiyaseti.blogspot.com/2024/04/ve-bilim-turkiyede-bilim-var-m-tabi-... Devamını Gör

"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.