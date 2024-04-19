İstanbul'da Toprak Kayması: 70 Kişi Tahliye Edildi
İstanbul'da Toprak Kayması: 70 Kişi Tahliye Edildi
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre Gaziosmanpaşa'da toprak kayması meydana geldi. 14 ev etkilendi, 70 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi.
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Olay, Saat 19.30 sıralarında Gaziosmanpaşa'da Yıldıztabya Mahallesi Bahadır Sokak’ta bulunan alanda toprak kayması meydana geldi. İstanbul Valiliği, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Valiliğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
İşte o paylaşım:
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