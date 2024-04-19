İstanbul'da Toprak Kayması: 70 Kişi Tahliye Edildi

'19.04.2024 günü saat 19.30 sıralarında Gaziosmanpaşa İlçesi Yıldıztabya Mahallesi Bahadır Sokak’ta bulunan alanda toprak kayması meydana gelmiştir.Olaydan toplam 14 gecekondu etkilenmiş olup, bu gecekonduların 3'ü kullanılamaz hale gelmiştir. Bölgede yaşayan 70 kişi tedbir amaçlı tahliye edilmiş olup, olay yerine çok sayıda AFAD ekibi sevk edilmiştir. Olayda ölen ya da yaralanan olmamıştır.'