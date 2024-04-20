Akılalmaz Olay: Altın Dolu Çantayı Sokak Köpeği Çalmış!
Akılalmaz Olay: Altın Dolu Çantayı Sokak Köpeği Çalmış!
Sakarya'nın Geyve ilçesinde akılalmaz hırsız olayı yaşandı. Bir çanta dolusu ziynet eşyasının çalındığını zanneden bir çift, hırsızı görünce şok oldu.
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Geyve ilçesindeki Düzakçaşehir Mahallesi'nde ikamet eden A.U. ve eşi S.U. çalışmak üzere gittikleri tarlada, içinde 76 gram bilezik, alyans yüzük, 15 gram külçe altın ve 2 bin 500 lira bulunan çantayı bir ağacın dibine bıraktı.
Çantayı yerinde bulamayan çift, jandarmaya ihbarda bulundu.Ekiplerce başlatılan çalışma kapsamında çevredeki güvenlik kameraları incelendi.
Kayıtlarda, sahipsiz köpeğin tarlaya girerek içinde ziynet eşyalarının olduğu çantayı alarak uzaklaştığı görüldü. Bölgede yapılan araştırmalar sonucu çantanın, içindeki ziynet eşyalarıyla eksiksiz halde bulunduğu belirtildi.
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