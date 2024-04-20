Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Akılalmaz Olay: Altın Dolu Çantayı Sokak Köpeği Çalmış!

Akılalmaz Olay: Altın Dolu Çantayı Sokak Köpeği Çalmış!

Sakarya Köpek
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
20.04.2024 - 12:38

Sakarya'nın Geyve ilçesinde akılalmaz hırsız olayı yaşandı. Bir çanta dolusu ziynet eşyasının çalındığını zanneden bir çift, hırsızı görünce şok oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Geyve ilçesindeki Düzakçaşehir Mahallesi'nde ikamet eden A.U. ve eşi S.U. çalışmak üzere gittikleri tarlada, içinde 76 gram bilezik, alyans yüzük, 15 gram külçe altın ve 2 bin 500 lira bulunan çantayı bir ağacın dibine bıraktı.

Geyve ilçesindeki Düzakçaşehir Mahallesi'nde ikamet eden A.U. ve eşi S.U. çalışmak üzere gittikleri tarlada, içinde 76 gram bilezik, alyans yüzük, 15 gram külçe altın ve 2 bin 500 lira bulunan çantayı bir ağacın dibine bıraktı.

Çantayı yerinde bulamayan çift, jandarmaya ihbarda bulundu.Ekiplerce başlatılan çalışma kapsamında çevredeki güvenlik kameraları incelendi.

Çantayı yerinde bulamayan çift, jandarmaya ihbarda bulundu.Ekiplerce başlatılan çalışma kapsamında çevredeki güvenlik kameraları incelendi.

Kayıtlarda, sahipsiz köpeğin tarlaya girerek içinde ziynet eşyalarının olduğu çantayı alarak uzaklaştığı görüldü. Bölgede yapılan araştırmalar sonucu çantanın, içindeki ziynet eşyalarıyla eksiksiz halde bulunduğu belirtildi.

Kayıtlarda, sahipsiz köpeğin tarlaya girerek içinde ziynet eşyalarının olduğu çantayı alarak uzaklaştığı görüldü. Bölgede yapılan araştırmalar sonucu çantanın, içindeki ziynet eşyalarıyla eksiksiz halde bulunduğu belirtildi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
26
3
3
1
1
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın