Dilan Polat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Yazdı Ancak Mektubu Göndermedi: ''Tahliye Bekliyorum''
Dilan Polat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Yazdı Ancak Mektubu Göndermedi: ''Tahliye Bekliyorum''
Polat çiftinin avukatı Hüseyin Kaya, Dilan Polat'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazdığını ancak gönderilmesine karşı çıktığını, bu yüzden de mektubun Erdoğan'a gönderilmediğini anlattı. 10haber'den Miray Tamer'in haberine göre avukat Kaya, MASAK raporunu işaret ederek, ''MASAK değerlendirmesinden sonra diğer suçtan da bütün şüphelilerin tahliye edileceğini düşünüyorum'' dedi.
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Polat çiftin yargılamasına ilişkin yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve Engin Polat ‘kara para aklamak’, ‘vergi usul kanununa muhalefet’ ve ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek’ suçlamalarıyla Kasım 2023’te tutuklanmıştı.
Geçtiğimiz günlerde Savcı, Polat çifti ve diğer tutukluların ‘vergi usul kanununa muhalefet’ suçundan tahliyelerini, ancak diğer suçlamalar için dosya üzerindeki çalışmaların devam ettiğini belirterek tutukluluklarının devamını talep etti.
İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği, bahsi geçen istekleri kabul etti.
“Bazı delillerin toplanmadığını düşündü savcılık. Onlar netleşince iddianamesini yazmak istedi. Bu normal, anormal olan şüphelileri tutuklu tutmak” diyen avukat Kaya, “Ben eksik olan son MASAK değerlendirmesinden sonra diğer suçtan da bütün şüphelilerin tahliye edileceğini, tahliyeden sonra bir ay içinde dava açılacağını düşünüyorum. Davanın da bir tek vergi suçundan açılacağını düşünüyorum. Vergi suçundan dolayı 3 yıl 8 aylık bir ceza var. 3 yıl 8 ay ceza alabilirler” diye konuştu.
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Dilan Polat’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a yönelik kaleme aldığı, ancak ‘gönderip göndermemek konusunda kararsız kaldığı’ mektuba ilişkin Kaya, bu mektubun gönderilmesini istemediğini anlattı.
“Ben gönderilmesini istemedim'' diyen avukat Kaya, Çünkü yeterli derecede, Sayın Cumhurbaşkanı’nın duyacağı şekilde biz avukat olarak medyada zaten konuşuyor, değerlendirme yapıyoruz. Bir mektubun etkili olmasını değil de, hukukun etkili olmasını istediğimiz için” dedi.
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