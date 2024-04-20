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Dilan Polat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Yazdı Ancak Mektubu Göndermedi: ''Tahliye Bekliyorum''

Dilan Polat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Yazdı Ancak Mektubu Göndermedi: ''Tahliye Bekliyorum''

Recep Tayyip Erdoğan Dilan Polat Engin Polat
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
20.04.2024 - 11:40

Polat çiftinin avukatı Hüseyin Kaya, Dilan Polat'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazdığını ancak gönderilmesine karşı çıktığını, bu yüzden de mektubun Erdoğan'a gönderilmediğini anlattı. 10haber'den Miray Tamer'in haberine göre avukat Kaya, MASAK raporunu işaret ederek, ''MASAK değerlendirmesinden sonra diğer suçtan da bütün şüphelilerin tahliye edileceğini düşünüyorum'' dedi.

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Polat çiftin yargılamasına ilişkin yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Polat çiftin yargılamasına ilişkin yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve Engin Polat ‘kara para aklamak’, ‘vergi usul kanununa muhalefet’ ve ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek’ suçlamalarıyla Kasım 2023’te tutuklanmıştı.

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve Engin Polat ‘kara para aklamak’, ‘vergi usul kanununa muhalefet’ ve ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek’ suçlamalarıyla Kasım 2023’te tutuklanmıştı.

Geçtiğimiz günlerde Savcı, Polat çifti ve diğer tutukluların ‘vergi usul kanununa muhalefet’ suçundan tahliyelerini, ancak diğer suçlamalar için dosya üzerindeki çalışmaların devam ettiğini belirterek tutukluluklarının devamını talep etti.

Geçtiğimiz günlerde Savcı, Polat çifti ve diğer tutukluların ‘vergi usul kanununa muhalefet’ suçundan tahliyelerini, ancak diğer suçlamalar için dosya üzerindeki çalışmaların devam ettiğini belirterek tutukluluklarının devamını talep etti.

İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği, bahsi geçen istekleri kabul etti.

İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği, bahsi geçen istekleri kabul etti.

10haber'den Miray Tamer'in haberine göre Polat çiftinin avukatı Hüseyin Kaya, bunun ‘yerinde ama çok gecikmiş bir karar’ olduğunun altını çizere sözlerine devam etti: “Böyle bir suçlama için kanunumuzda, tutukluluk müessesine başvurulmaz normalde. Ama davanın niteliği gereği maalesef tüm vatandaşlara uygulananın dışında ağır bir yaptırım uygulandı bugüne kadar vergi suçuyla ilgili. Nihayet netice almış olduk. Yerinde ama çok gecikmiş bir karar.”

“Bazı delillerin toplanmadığını düşündü savcılık. Onlar netleşince iddianamesini yazmak istedi. Bu normal, anormal olan şüphelileri tutuklu tutmak” diyen avukat Kaya, “Ben eksik olan son MASAK değerlendirmesinden sonra diğer suçtan da bütün şüphelilerin tahliye edileceğini, tahliyeden sonra bir ay içinde dava açılacağını düşünüyorum. Davanın da bir tek vergi suçundan açılacağını düşünüyorum. Vergi suçundan dolayı 3 yıl 8 aylık bir ceza var. 3 yıl 8 ay ceza alabilirler” diye konuştu.

“Bazı delillerin toplanmadığını düşündü savcılık. Onlar netleşince iddianamesini yazmak istedi. Bu normal, anormal olan şüphelileri tutuklu tutmak” diyen avukat Kaya, “Ben eksik olan son MASAK değerlendirmesinden sonra diğer suçtan da bütün şüphelilerin tahliye edileceğini, tahliyeden sonra bir ay içinde dava açılacağını düşünüyorum. Davanın da bir tek vergi suçundan açılacağını düşünüyorum. Vergi suçundan dolayı 3 yıl 8 aylık bir ceza var. 3 yıl 8 ay ceza alabilirler” diye konuştu.
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Dilan Polat’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a yönelik kaleme aldığı, ancak ‘gönderip göndermemek konusunda kararsız kaldığı’ mektuba ilişkin Kaya, bu mektubun gönderilmesini istemediğini anlattı.

Dilan Polat’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a yönelik kaleme aldığı, ancak ‘gönderip göndermemek konusunda kararsız kaldığı’ mektuba ilişkin Kaya, bu mektubun gönderilmesini istemediğini anlattı.

“Ben gönderilmesini istemedim'' diyen avukat Kaya, Çünkü yeterli derecede, Sayın Cumhurbaşkanı’nın duyacağı şekilde biz avukat olarak medyada zaten konuşuyor, değerlendirme yapıyoruz. Bir mektubun etkili olmasını değil de, hukukun etkili olmasını istediğimiz için” dedi.

“Ben gönderilmesini istemedim'' diyen avukat Kaya, Çünkü yeterli derecede, Sayın Cumhurbaşkanı’nın duyacağı şekilde biz avukat olarak medyada zaten konuşuyor, değerlendirme yapıyoruz. Bir mektubun etkili olmasını değil de, hukukun etkili olmasını istediğimiz için” dedi.
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Balkan Türkleri

Bu vasıfsızları haber yapmayın artık ya

Demirel can

ülkenin haline bak normalde adalete güvenir insanlar. ama biliyor adalet hakim savcı vs hikaye erdogan çıkarın derse çıkarız diyor. normal bir ülkede yaşanma... Devamını Gör

Demirel can

burada önemli olan mektupta ne yazdığı. Sayın başkan bu işin içinde sızım bakanlar vekiller bürokratlar falan da var biz hepsini besledik neden böyle oldu. h... Devamını Gör