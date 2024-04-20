Dilan Polat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Yazdı Ancak Mektubu Göndermedi: ''Tahliye Bekliyorum''

10haber'den Miray Tamer'in haberine göre Polat çiftinin avukatı Hüseyin Kaya, bunun ‘yerinde ama çok gecikmiş bir karar’ olduğunun altını çizere sözlerine devam etti: “Böyle bir suçlama için kanunumuzda, tutukluluk müessesine başvurulmaz normalde. Ama davanın niteliği gereği maalesef tüm vatandaşlara uygulananın dışında ağır bir yaptırım uygulandı bugüne kadar vergi suçuyla ilgili. Nihayet netice almış olduk. Yerinde ama çok gecikmiş bir karar.”