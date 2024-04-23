Gözaltındayken Firar Etmişti: Kripto Para Borsası Binance'in Yöneticilerinden Nadeem Anjarwalla'nın Yakalandı
Gözaltındayken Firar Etmişti: Kripto Para Borsası Binance'in Yöneticilerinden Nadeem Anjarwalla'nın Yakalandı
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Nijerya hükümeti, şubat ayında, yasa dışı para transferini ve yerel para birimi nairadaki değer kaybını durdurmayı amaçlayan çalışmalar kapsamında Binance'e erişim engeli getirmiş, 28 Şubat'ta Binance'nin yöneticilerinden Nadeem Anjarwalla ve Tigran Gambaryan'ı gözaltına almıştı.
Anjarwalla, martta hapishaneden kaçmıştı. 220 milyon nüfusuyla Afrika'nın en kalabalık ülkesi olan Nijerya'da, yerel para birimi naira, dolar karşısında tarihinin en düşük seviyesinde seyrediyor. Zengin petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip Nijerya'nın ekonomisi, gelir adaletsizliği, Boko Haram ve silahlı çete üyelerinin saldırıları gibi sorunlardan etkileniyor.
Nijerya'da gözaltındayken kaçan, dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'in yöneticilerinden Nadeem Anjarwalla'ya ilişkin yeni gelişme yaşandı. Anjarwalla'nın Kenya'da yakalandığı açıklandı. Gözaltına alınan Anjarwalla'nın Nijerya hükümetine teslim edilmesi bekleniyor.
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