Bakan Ali Yerlikaya Duyurdu: Atatürk ve Erdoğan’ın Fotoğraflarına Hakaret Eden Şahıs Gözaltına Alındı
Bakan Ali Yerlikaya Duyurdu: Atatürk ve Erdoğan’ın Fotoğraflarına Hakaret Eden Şahıs Gözaltına Alındı
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır Sur Belediyesi makam odasındaki Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarına hakaret eden U.G.'nin gözaltına alındığını açıkladı.
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iki il için müfettişlerin görevlendirildiğini açıklamıştı. Bugün ise Bakan Yerlikaya bu belediyelere Diyarbakır Sur Belediyesi'nin de katıldığını duyurmuştu.
Yerlikaya "DEM Parti yöneticilerinin, Diyarbakır Sur Belediyesi mazbata töreni sonrasında, makam odasında bulunan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözleriyle ilgili Mülkiye Müfettişi görevlendirilmiştir" ifadelerine yer verdi.
Bu açıklama sonrası soruşturmaya ilişkin yeni gelişme yaşandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır Sur Belediyesi makam odasındaki Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarına hakaret eden U.G.'nin gözaltına alındığını açıkladı.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Diyarbakır Sur Belediyesi mazbata töreni sonrasında, makam odasında bulunan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözler sarf eden U.G. adlı şüpheli, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'müzce gözaltına alınmıştır" ifadelerini kullandı.
İşte o paylaşım:
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DEM Parti sosyal medya hesabında açıklamada bulundu. Açıklamada, ''Hakaret eden vatandaşın partimiz ve belediye ile herhangi bir resmi ilişkisi yoktur" denildi. İşte o açıklama:
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