Fırtınada Minare Yıkıldı: O Anlar Cep Telefonu Kamerasına Yansıdı
Fırtınada Minare Yıkıldı: O Anlar Cep Telefonu Kamerasına Yansıdı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Minarenin yıkılma anı cep telefonuna yansıdı.
Kentte öğle saatlerinden itibaren fırtına etkili oldu. Fırtına nedeniyle kent merkezinde ağaçlar devrildi, bazı binaların çatıları uçtu.
Fırtına ile birlikte yer yer sağanak da etkili oldu. Fırtınadan Abdülhalikrenda Mahallesi'ndeki Bademli Camii de etkilendi. Caminin iki minaresinden biri devrildi.
Minarenin devrilmesi sırasında caddede kimsenin bulunmaması faciayı önledi. Caddede park halinde bulunan 2 otomobil ile 1 iş yerinde hafif hasar oluştu.
Bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede önlem alırken, minarenin etrafa dağılan parçaları kaldırıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Öte yandan minarenin devrilme anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Cami yaparken bile sağlam yapmayan,rüzgarda yaptıkları minare devrilen adamlar var.Bunlar bir de milletin yaşam tarzına laf ederler,kafalarına göre milleti c... Devamını Gör