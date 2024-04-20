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Fırtınada Minare Yıkıldı: O Anlar Cep Telefonu Kamerasına Yansıdı

Fırtınada Minare Yıkıldı: O Anlar Cep Telefonu Kamerasına Yansıdı

Fırtına cep telefonu Çankırı
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
20.04.2024 - 16:40

Çankırı'yı fırtına vurdu. Bademli Camii'nin iki minaresinden birisi yıkılırken, bazı binaların çatıları uçtu. 

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Minarenin yıkılma anı cep telefonuna yansıdı.

Minarenin yıkılma anı cep telefonuna yansıdı.

Kentte öğle saatlerinden itibaren fırtına etkili oldu. Fırtına nedeniyle kent merkezinde ağaçlar devrildi, bazı binaların çatıları uçtu.

Kentte öğle saatlerinden itibaren fırtına etkili oldu. Fırtına nedeniyle kent merkezinde ağaçlar devrildi, bazı binaların çatıları uçtu.

Fırtına ile birlikte yer yer sağanak da etkili oldu. Fırtınadan Abdülhalikrenda Mahallesi'ndeki Bademli Camii de etkilendi. Caminin iki minaresinden biri devrildi.

Fırtına ile birlikte yer yer sağanak da etkili oldu. Fırtınadan Abdülhalikrenda Mahallesi'ndeki Bademli Camii de etkilendi. Caminin iki minaresinden biri devrildi.

Minarenin devrilmesi sırasında caddede kimsenin bulunmaması faciayı önledi. Caddede park halinde bulunan 2 otomobil ile 1 iş yerinde hafif hasar oluştu.

Minarenin devrilmesi sırasında caddede kimsenin bulunmaması faciayı önledi. Caddede park halinde bulunan 2 otomobil ile 1 iş yerinde hafif hasar oluştu.

Bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede önlem alırken, minarenin etrafa dağılan parçaları kaldırıldı.

Bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede önlem alırken, minarenin etrafa dağılan parçaları kaldırıldı.
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Öte yandan minarenin devrilme anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Balkan Türkleri

Cami yaparken bile sağlam yapmayan,rüzgarda yaptıkları minare devrilen adamlar var.Bunlar bir de milletin yaşam tarzına laf ederler,kafalarına göre milleti c... Devamını Gör