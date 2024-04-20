Denizde Can Pazarı: Dalış Eğitmenini Boğulmaktan Robot Kurtardı
Denizde Can Pazarı: Dalış Eğitmenini Boğulmaktan Robot Kurtardı
Fırtınanın vurduğu Antalya'da korku dolu anlar yaşandı. Denize giren Bedirhan Kiril ve onu kurtarmaya çalışan dalış eğitmeni İbrahim Sunduvaç'ı, insansız cankurtaran robotu kurtardı.
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Kentte saatteki hızı yaklaşık 70 kilometreyi bulan fırtına etkisini sürdürüyor. Konyaaltı Sahili'nde fırtına nedeniyle boyu 5 metreye kadar ulaşan dev dalgalar kıyıya ulaştı.
Bedirhan Kiril buna aldırış etmeden denize girdi. Dalgalarla birlikte açığa sürüklenen Kiril'i fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Ekipler bölgeye ulaşıncaya kadar gencin denizde çırpındığını gören dalış eğitmeni İbrahim Sunduvaç, can yeleğini giyerek suya girdi. Kiril'i kurtarmak için yanına kadar yüzen Sunduvaç, dev dalgalardan dolayı kıyıya gelemedi ve ekiplerin yardımını bekledi.
Ekipler bölgeye ulaşıncaya kadar gencin denizde çırpındığını gören dalış eğitmeni İbrahim Sunduvaç, can yeleğini giyerek suya girdi. Kiril'i kurtarmak için yanına kadar yüzen Sunduvaç, dev dalgalardan dolayı kıyıya gelemedi ve ekiplerin yardımını bekledi.
İhbarla birlikte bölgeye deniz polisi, kıyıya 100 metre açıktaki Kiril ile dalış eğitmen Sunduvaç'ın yanına uzaktan kumandalı 'insansız cankurtaran robotu' yolladı. Robota tutunan Sunduvaç ve Kiril, kıyıya getirildi.İlk müdahalesi sahilde yapılan Kiril, tedavi için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Dalış eğitmeni İbrahim Sunduvaç şunları söyledi:
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İşte O Anlar:
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