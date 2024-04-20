Ensar ve TÜGVA Protokolü İptal Edildi: Oy Çokluğuyla Kabul Edildi

31 Mart Yerel Seçimleri sonrası İzmit Belediye Meclisi’nin ilk toplantısı bugün gerçekleştirildi. Çoğunluğun CHP’de olduğu İzmit Belediye Meclisi'nde, TÜGVA ile Ensar Vakfı ile yapılan protokollerin iptaline ilişkin teklif oy çokluğuyla kabul edildi.