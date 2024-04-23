29 Yaşındaki TikTok Fenomeninden Acı Haber: Ölüm Haberini Kardeşi Duyurdu!
29 Yaşındaki TikTok Fenomeninden Acı Haber: Ölüm Haberini Kardeşi Duyurdu!
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Ünlü fenomen Eva Evans'ın ölüm nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
TikTok yıldızı ve Amazon Prime dizisi Club Rat'ın yıldızı Eva Evans, 29 yaşında hayatını kaybetti. Evans'ın kız kardeşi Lila Joy, Instagram hesabından yaptığı açıklamada Eva'nın hayatını kaybettiğini duyururken, herhangi bir ölüm nedeni belirtilmedi.
Joy, "24 saatin ardından kendimi hala sürekli bir inkar ve kabul döngüsü içinde buluyorum, dolayısıyla bu haberin ne kadar inanılmaz ve kabullenmesi zor olduğunu anlatamam" ifadelerine yer verdi.
TikTok'ta 300 binden fazla takipçisi ve 13,6 milyon beğenisi bulunan Evans, videolarında güzellik ürünleri incelemeleri ve yaşadığı yer olan New York ile ilgili tavsiyelerde bulunuyordu.
Evans aynı zamanda yönettiği, yapımcılığını üstlendiği ve rol aldığı beş bölümlük Amazon Prime komedi dizisi Club Rat'in de proje yaratıcısıydı.
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