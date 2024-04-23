Ülke Tarihinde Bir İlk! Peru'da Dejeneratif Hastalığı Olan Bir Kişiye Ötanazi Uygulandı
Ülke Tarihinde Bir İlk! Peru'da Dejeneratif Hastalığı Olan Bir Kişiye Ötanazi Uygulandı
Peru'da 12 yaşından bu yana polimiyozit hastası olan 47 yaşındaki Ana Estrada'ya ötanazi uygulandı. Estrada'nın ailesinden yapılan açıklamada 'Ana, sesine kulak veren, mücadelesinde ona eşlik eden ve kararına sevgiyle koşulsuz destek veren herkese minnettar kaldı' denildi.
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Güney Amerika ülkesi Peru'da, dejeneratif hastalığı olan bir kişiye ülke tarihinde ilk kez ötanazi uygulandı.
Ulusal basında çıkan habere göre, 12 yaşından bu yana polimiyozit (kas ağrısı) şikayetleri bulunan ve tedavi edilemeyen 47 yaşındaki Ana Estrada'nın ötanazi talebi Peru Adalet Divanı'nda kabul edildi.
Yargıç Josefina Miro Quesada, Estrada'nın tıbbi ötenazi prosedürünü kabul ettiğini ve kendi hür iradesiyle hayata veda ettiğini belirtti. Böylece dejeneratif hastalığa yakalanan bir kişiye ülke tarihinde ilk ötanazi uygulanmış oldu. Estrada'nın Avukatı Josefina Miro Quesada, yaptığı açıklamada, Estrada'nın "onurlu bir ölüm hakkı" için beş yıldır hukuk mücadelesi verdiğini ve kendi isteği doğrultusunda ötanazi edildiğini bildirdi.
Estrada'nın ailesinden yapılan açıklamada "Ana, sesine kulak veren, mücadelesinde ona eşlik eden ve kararına sevgiyle koşulsuz destek veren herkese minnettar kaldı" denildi. Estrada, 22 Ocak'ta yaptığı açıklamada, "Bu benim için, ilk günden beri istediğim şeydi. Bunun hayatımın garantisi olduğunu biliyordum. Hayatımın son aşamasında, acı çekmeden ve ne olacağına dair endişe duymadan bu karara ihtiyacım vardı" ifadelerini kullanmıştı.
Solunum cihazına bağlı yaşayan Estrada'nın ötanazi davası 27 Temmuz 2022'de Yargıtay tarafından onaylanmıştı.
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