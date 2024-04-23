Ülke Tarihinde Bir İlk! Peru'da Dejeneratif Hastalığı Olan Bir Kişiye Ötanazi Uygulandı

Peru'da 12 yaşından bu yana polimiyozit hastası olan 47 yaşındaki Ana Estrada'ya ötanazi uygulandı. Estrada'nın ailesinden yapılan açıklamada 'Ana, sesine kulak veren, mücadelesinde ona eşlik eden ve kararına sevgiyle koşulsuz destek veren herkese minnettar kaldı' denildi.