Restorasyonu İki Yıl Sürmüştü: Kız Kulesi Ziyaretçilere Bir Haftalığına Kapatılacak
Restorasyonu İki Yıl Sürmüştü: Kız Kulesi Ziyaretçilere Bir Haftalığına Kapatılacak
Kız Kulesi'nin 2021 yılında başlatılan restore çalışmaları 2023 yılında tamamlandı. Ancak ziyarete açılışı 2024 ise yılında gerçekleşti. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü son yaptığı açıklamada, adada gerçekleştirilecek kontrol çalışmaları nedeniyle Kız Kulesi'nin bir hafta kapatılacağını duyurdu.
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Kız Kulesi'nde 2021 yılında başlayan restore çalışmaları, 2023 yılında tamamlanmıştı. Kule, 11 Mayıs 2023 tarihinde lazer gösterisiyle açıldı.
Ancak Kız Kulesi Müzesi, 1 Mart 2024 tarihinden itibaren ziyarete açıldı. Kısa bir süre önce açılan müzeyle ilgili yeni gelişme yaşandı.
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, adada gerçekleştirilecek kontrol çalışmaları nedeniyle Kız Kulesi’nin bir hafta kapatılacağını açıkladı.
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Kız Kulesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca adada gerçekleştirilecek kontrol çalışmalarının yapılabilmesi için 24-30 Nisan 2024 tarihleri arasında bir hafta süreyle ziyarete kapalı olacaktır” denildi.
İşte o paylaşım:
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