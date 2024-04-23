Restorasyonu İki Yıl Sürmüştü: Kız Kulesi Ziyaretçilere Bir Haftalığına Kapatılacak

Kız Kulesi'nin 2021 yılında başlatılan restore çalışmaları 2023 yılında tamamlandı. Ancak ziyarete açılışı 2024 ise yılında gerçekleşti. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü son yaptığı açıklamada, adada gerçekleştirilecek kontrol çalışmaları nedeniyle Kız Kulesi'nin bir hafta kapatılacağını duyurdu.