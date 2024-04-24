Bu da Oldu: Polisten Kaçan Eşek Acil Servise Girdi
Bu da Oldu: Polisten Kaçan Eşek Acil Servise Girdi
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O anlar hastane güvenlik kameralarına yansıdı.
Çınarcık’ta geçen günlerde yapılan operasyon sonrası, bir suçluya ait eşek, ilçe emniyet müdürlüğünün bahçesine bağlandı.
Yuları çözülen eşek kaçtı. Bekçilerin peşinden gittiği eşek yakındaki bir hastanenin acil servisine girdi. Eşek, bekçiler ve hastane görevlileri tarafından yakalandı.
Eşeğin acil servisteki görüntüleri, sosyal medyada ilgi gördü.
işte o anlar:
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