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Bu da Oldu: Polisten Kaçan Eşek Acil Servise Girdi

Bu da Oldu: Polisten Kaçan Eşek Acil Servise Girdi

Yalova Hastane
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
24.04.2024 - 06:29

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, çekilen görüntüler izleyenleri şaşırttı. Bir operasyon sonrası emniyet müdürlüğü önüne getirilen eşek, ipi çözülünce hastane acil servisine girdi.

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O anlar hastane güvenlik kameralarına yansıdı.

O anlar hastane güvenlik kameralarına yansıdı.

Çınarcık’ta geçen günlerde yapılan operasyon sonrası, bir suçluya ait eşek, ilçe emniyet müdürlüğünün bahçesine bağlandı.

Çınarcık’ta geçen günlerde yapılan operasyon sonrası, bir suçluya ait eşek, ilçe emniyet müdürlüğünün bahçesine bağlandı.

Yuları çözülen eşek kaçtı. Bekçilerin peşinden gittiği eşek yakındaki bir hastanenin acil servisine girdi. Eşek, bekçiler ve hastane görevlileri tarafından yakalandı.

Yuları çözülen eşek kaçtı. Bekçilerin peşinden gittiği eşek yakındaki bir hastanenin acil servisine girdi. Eşek, bekçiler ve hastane görevlileri tarafından yakalandı.

Eşeğin acil servisteki görüntüleri, sosyal medyada ilgi gördü.

Eşeğin acil servisteki görüntüleri, sosyal medyada ilgi gördü.

işte o anlar:

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