Dava Açıldı: Sosyal Medya Tacizcisi İş Arkadaşı Çıktı
Dava Açıldı: Sosyal Medya Tacizcisi İş Arkadaşı Çıktı
Ankara'da yaşayan ve sosyal medya üzerinden tacize uğrayan Y.I. isimli kadını, şüpheli hakkında şikayetçi oldu. Bunun üzerine yapılan araştırmada, şüphelinin Y.I. ile bir dönem iş arkadaşı oldukları ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Edinilen bilgiye göre, Ankara'da 26 yaşındaki şüpheli O.S.U. hakkında aynı iş yerinde bir dönem çalıştığı 35 yaşındaki Y.I. isimli kadına sosyal medya platformunda açtığı sahte hesap üzerinden mesaj gönderdi. Tacizde bulunduğu suçlamasıyla şüpheli O.S.U. hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Sincan ilçesinde asansör firmasında çalışan Y.I.'ya, sosyal medya platformunda 'gulsun4399' kullanıcı adıyla açılan hesap üzerinden, cinsel içerikli taciz mesajları gönderildi. Evli olan Y.I.'nın şikayeti üzerine Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne yazı yazılarak, sosyal medya platformunun Türkiye Temsilciliği ile irtibata geçilmesi ve 'gulsun4399' adlı hesabı kullanan kişinin tespit edilmesi istendi. Savcılık, sisteme kayıt olunurken kullanılan IP adresi, mail adresi, telefon numarası, suç tarihi ve saatine ilişkin IP bilgilerinin tespit edilmesini talep etti. Polisin yaptığı çalışma sonucunda hesabı kullanan kişinin Y.I. ile aynı iş yerinde çalışan O.S.U. olduğu saptandı.
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından O.S.U. hakkında iddianame düzenlendi. Ankara 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede O.S.U. hakkında, 'Elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz' suçundan 3 yıla kadar hapis talep edildi. İddianamede O.S.U.'nun Y.I.'ya gönderdiği mesajlar da delil olarak yer aldı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Zaten düşmanı uzakta arama tam burnunun dibinde o
Sahte bir hesap açarım kafama göre takılırım kimse bilmez diye düşünüp hareket edenlere ders olsun…
salakmış 😐