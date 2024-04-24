Skandal Bir Olayla Gündeme Gelmişti: Patiswiss'in Yeni CEO'su Belli Oldu
Skandal Bir Olayla Gündeme Gelmişti: Patiswiss'in Yeni CEO'su Belli Oldu
Tüm Türkiye Patiswiss'i konuşuyor. Skandal bir olayla gündeme gelen Patiswiss, tartışmaların odağına yerleşti. Bir tüketicinin 'küflü çikolata' paylaşımına tehdit ederek yanıt veren ve sonrasında tepkiler üzerine Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan istifa eden Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız’ın yerine Ali Sinan Tunaoğlu getirildi.
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Patiswiss, “küflü çikolata” paylaşımı sonrası sosyal medyada gündem oldu. Şirketin yönetim kurulu başkanı Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu’nun, bahsi geçen paylaşımı yapan kullanıcıya, “Karşında dev Migros ve biz varız” demişti. Bu açıklama sosyal medyada tepki çekti.
Tepkilerin çığ gibi büyümesiyle Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu, küflü çikolata paylaşımına verdiği yanıt sonrası bir açıklamada daha bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tunaoğlu, "Samimi özrümün bir yansıması olarak bugün itibarıyla Yönetim Kurulu Başkanlığı görevimden ayrılıyorum" demişti.
Patiswiss’in resmi hesaplarından yapılan açıklamaya göre, şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Ali Sinan Tunaoğlu getirildi. Açıklamada şöyle denildi:
İşte o açıklama:
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