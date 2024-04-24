Skandal Bir Olayla Gündeme Gelmişti: Patiswiss'in Yeni CEO'su Belli Oldu

Tüm Türkiye Patiswiss'i konuşuyor. Skandal bir olayla gündeme gelen Patiswiss, tartışmaların odağına yerleşti. Bir tüketicinin 'küflü çikolata' paylaşımına tehdit ederek yanıt veren ve sonrasında tepkiler üzerine Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan istifa eden Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız’ın yerine Ali Sinan Tunaoğlu getirildi.