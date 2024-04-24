Arapça Soruya Çeviri İstemişti: Fatih Portakal, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı Hedef Aldı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Irak ziyaretine gelen Arapça soruyu anlamayarak Türkçe çeviri istemesi gündem olmuştu. Bu olay sonrası çıkan tartışmalara gazeteci Fatih Portakal da katıldı. Portakal, 'Ortaya çıkan manzara bu işte. Çok küçük düşürücü bir durum' diyerek Bakan Erbaş'ı hedef aldı.