Arapça Soruya Çeviri İstemişti: Fatih Portakal, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı Hedef Aldı
Arapça Soruya Çeviri İstemişti: Fatih Portakal, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı Hedef Aldı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Irak ziyaretine gelen Arapça soruyu anlamayarak Türkçe çeviri istemesi gündem olmuştu. Bu olay sonrası çıkan tartışmalara gazeteci Fatih Portakal da katıldı. Portakal, 'Ortaya çıkan manzara bu işte. Çok küçük düşürücü bir durum' diyerek Bakan Erbaş'ı hedef aldı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği Irak ziyareti kapsamında Bağdat'ta bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın bir gazeteciden gelen Arapça soru karşısında zorlanması gündem oldu.
Iraklı muhabir, Bakan Erbaş'a “Selahaddin-i Eyyubi ve Şeyh Abdulkadir Geylani’nin İslam’a hizmetleri” hakkında Arapça bir soru yöneltti.
Arapça soru karşısında Bakan Ali Erbaş, yanındakilere dönerek Türkçe'ye çevrilmesini istedi. Daha sonra Erbaş, "Hepsi bizim için çok önemli ve yapmış oldukları hizmetleri her zaman hayırla yad ediyoruz” diyerek yanıt verdi.
Bakan Ali Erbaş'ın Arapça soru karşısında verdiği tepki çokça tartışıldı. Bu tartışmalara gazeteci Fatih Portakal da katıldı. Portakal, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı hedef göstererek, sert açıklamalarda bulundu.
''Ali Bey neden yalan beyanda bulundunuz?'' diye soran gazeteci Fatih Portakal, sözlerine şöyle devam etti:
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"Erbaş'ın özgeçmişinde çok iyi Arapça bildiği yazıyor ama Arapça soru gelince etrafına şöyle bir bakıyor 'Türkçe olarak şey yapar mısınız?' diyor. Ali Bey neden yalan beyanda bulundunuz? Özgeçmişinizde çok iyi derecede Arapça biliyor yazıyor. Neyseniz o arkadaş. Ne kadar biliyorsanız o kadar. Yalan söylemenize gerek yok. O kadar çok yıpranmış bir kurumun başındaki bir isimden bahsediyoruz ki. Hala da o koltukta oturabiliyor. Açık şekilde yalan beyan ya. Ortaya çıkan manzara bu işte. Çok küçük düşürücü bir durum."
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